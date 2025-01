Conheça o único sommelier brasileiro em degustação que elege os melhores vinhos do mundo em 2025

Neste ano, é realizada em Londres a segunda edição do World’s Best Sommelier Selection 2025 (WBSS). O evento faz parte de um conglomerado de marcas renomadas, como o The World’s 50 Best Restaurants, o The World’s 50 Best Hotels e o World’s Best Vineyards. O WBSS reúne sommeliers de restaurantes de destaque mundial para uma experiência única de degustação, troca de perspectivas e a eleição dos melhores vinhos degustados.

A edição de 2025 traz um significado especial para o Brasil. O sommelier Danyel Steinle é o único brasileiro a integrar o seleto grupo, que também reúne grandes nomes da sommellerie mundial, como Andrea Roug Sala (Geranium), Pablo Jesus Rivero (Don Julio), Diego Vasquez Luque (Central e Kjolle), Milan Rukavina (Gaggan Anand), e Maria Florencia Rey (Maido). "Posso mostrar aqui o que os produtores do Brasil têm alcançado em termos de qualidade", diz. Danyel.

Danyel é responsável pela carta de vinhos do Nelita, em São Paulo. O restaurante foi eleito o 26º Melhor da América Latina e o 6º Melhor do Brasil, segundo o ranking EXAME Casual, cuja cozinha tem o comando da chef Tássa Magalhães. O sommelier fez uma curadoria que abrange rótulos clássicos, naturais e orgânicos, consolidando uma trajetória marcada por pesquisa e experiência.

No menu degustação, Danyel oferece harmonizações que criam um casamento perfeito com a gastronomia da casa. Desde 2017, ele explora pessoalmente regiões vinícolas icônicas, como Borgonha, Piemonte, Toscana, Califórnia e Vale do Maipo, aprofundando seus conhecimentos e ampliando sua visão sobre o universo dos vinhos.

Como funciona a prova

Os produtores são convidados a submeter seus vinhos à degustação, garantindo que os rótulos sejam avaliados por alguns dos paladares mais respeitados do mundo. O processo é feito pela organização do evento junto com os sommeliers convidados. A seleção final se torna uma ferramenta valiosa para profissionais do setor de hospitalidade, que podem buscar vinhos recomendados por especialistas e sommeliers ao redor do globo.

Durante os dias 13 e 16 de janeiro, os profissionais degustam os vinhos e fazem avaliações. Para os produtores, o evento é uma oportunidade única de apresentar seus rótulos a uma audiência composta pelos principais especialistas do setor, que frequentemente selecionam vinhos para integrar as cartas de restaurantes mundialmente reconhecidos. Ao final, a organização apresenta a melhor seleção apontada pelo grupo.