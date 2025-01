Stanley faz recall de garrafas térmicas no Brasil; entenda o motivo

A Stanley, conhecida por suas garrafas térmicas de alta performance, anunciou um recall no Brasil dos modelos Switchback (473 ml) e Trigger Action (354 ml e 250 ml), fabricados entre 2016 e 2022 na China. A ação ocorre após problemas identificados nos Estados Unidos e afeta produtos vendidos no mercado brasileiro entre 2019 e 2024.

O motivo do recall é um risco de queimadura: as roscas das tampas podem encolher quando expostas ao calor, fazendo com que se soltem durante o uso. Para saber se uma garrafa adquirida está incluída no recall, o consumidor deve verificar o número de identificação na parte inferior do produto.

Como solicitar a troca da tampa?

A Stanley, em nota, recomenda a interrupção imediata do uso dessas garrafas e oferece gratuitamente uma tampa de reposição compatível. Para solicitar a substituição, os consumidores podem entrar em contato pelos seguintes canais: