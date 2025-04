Origem italiana: Panerai apresenta novo relógio na Semana de Design de Milão

Após apresentar seus lançamentos durante a Watches & Wonders, a Panerai retorna à Semana de Design de Milão como Cronometrista Oficial.

No salão em Milão, a maison apresenta o Luminor GMT Power Reserve Cerâmica PAM01574 na pop-up da Panerai na Milano Rho Fiera.

“Nossa parceria com o Salone del Mobile demonstra que estamos atentos ao mundo do design e da inovação, e estamos orgulhosos de continuar esta jornada como cronometristas oficiais de um evento tão prestigiado pelo terceiro ano consecutivo. O novo Luminor GMT Power Reserve Cerâmica captura a sinergia perfeita entre a funcionalidade característica da Panerai e o espírito vanguardista da Milan Design Week. Com sua impressionante caixa de cerâmica preta, movimento funcional e estética ousada, este relógio representa nosso compromisso em fazer relógios que sejam tecnicamente robustos e profundamente conectados ao mundo criativo ao nosso redor”, diz Alessandro Ficarelli, CMO da Panerai.

Com uma caixa de cerâmica preta de 44 mm, este novo relógio possui forte resistência a altas temperaturas, arranhões e corrosão. A cerâmica se tornou presente no portfólio como um material de alta tecnologia da Panerai, introduzida pela primeira vez em 2007 com o Radiomir Black Seal Ceramica PAM00292.

O processo começa com um pó cerâmico à base de óxido de zircônio (ZrO2), um material de alta tecnologia conhecido por sua resistência e estabilidade. Dependendo da cor, vários graus podem ser usados. O pó de óxido de zircônio é misturado com um ligante e então processado (moldagem ou injeção), criando uma forma inicial áspera da peça do relógio. Após esta primeira etapa de processamento, o material é chamado de “peça verde”, não totalmente denso e adequado para usinagem áspera.

A caixa semi-formada é submetida a um processo de sinterização em fornos de alta temperatura. Este processo densifica a cerâmica, transformando o composto cerâmico inicial em um material denso e robusto capaz de suportar desgaste. A peça cerâmica sofre um encolhimento de aproximadamente 20% durante a sinterização, exigindo cálculos precisos para garantir que as dimensões finais sejam precisas.

Uma vez endurecida, a cerâmica é moldada e refinada usando ferramentas como rodas de diamantes e de polimento. Esta etapa envolve superfícies lisas, definindo detalhes intrincados e alcançando as curvas distintas da caixa Luminor.

Neste novo lançamento, o Luminor GMT Power Reserve Ceramica PAM01574 apresenta uma caixa de cerâmica preta de 44 mm com uma mistura de acabamentos polidos e jateados, complementada por uma parte traseira de cristal de safira fumê e uma base de titânio.

Resistente à água até 30 BAR (~300 metros), este relógio foi rigorosamente testado, submetendo-o a uma pressão 25% maior do que o valor garantido de resistência à água para garantir que atenda aos rigorosos padrões da Panerai.

O novo relógio é alimentado pelo calibre P.9012, um movimento automático que oferece um conjunto abrangente de funções.

A complicação GMT garante o rastreamento fácil de um segundo fuso horário, tornando este relógio um companheiro ideal para viajantes globais. Com uma reserva de marcha de três dias, a energia do relógio é armazenada em dois barris de mola, enrolados por um peso oscilante que opera em ambas as direções.

A função de ajuste rápido do tempo permite que o ponteiro das horas e a data sejam ajustados para frente e para trás sem esforço, tornando-o prático para o uso diário. Com 231 componentes e 31 rubis, o calibre mede 13¾ linhas de diâmetro e apenas 6 mm de espessura, visível através do fundo da caixa de cristal de safira fumê. O balanço, protegido por uma ponte com suportes duplos, oscila a uma frequência de 28.800 vibrações por hora (4 Hz), garantindo uma cronometragem precisa e confiável.

O mostrador estilo sanduíche do PAM01574 permanece fiel ao design funcional da Panerai: recursos como o dispositivo de proteção da coroa com alavanca, mostrador sanduíche e luminosidade, originalmente projetados para fins profissionais, agora se tornaram parte integrante do design do Luminor.

Exibindo um mostrador sanduíche azul escovado, o relógio apresenta um indicador de reserva de energia na posição de 5 horas, com ‘ORE’ (italiano para “horas”) elegantemente inscrito no mostrador como um aceno ao estilo italiano da Panerai, fornecendo uma maneira clara e prática de monitorar a energia restante, um recurso vital para o uso diário.

O ponteiro dedicado de 12 horas GMT, janela de data chanfrada às 3 horas, bem como trilha de minutos ao longo da borda do mostrador permitem maior utilidade e leitura precisa dos minutos. Os marcadores luminosos, ponteiros de horas e minutos são revestidos com Super-LumiNova X2 branco verde brilhante, enquanto o indicador de reserva de energia e o ponteiro GMT são revestidos com Super LumiNova X1 azul.

O PAM01574 vem com uma elegante pulseira de croco azul e uma pulseira de borracha azul adicional, mais casual. A primeira e a segunda pulseira, assim como a fivela, são equipadas com o PAM Click Release SystemTM que não requer ferramentas para fácil troca entre cada opção de pulseira para garantir versatilidade para cada preferência de estilo.