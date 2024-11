Vinícola da Espanha é eleita a melhor do mundo; brasileira entra no TOP 100

A Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, localizada na Espanha, foi eleita a vinícola com o melhor vinhedo do mundo pelo World's Best Vineyards. O ranking considera vários aspectos, como sustentabilidade e enoturismo, para definir as melhores posições.

A Marqués de Riscal começou a engarrafar vinhos em 1862, e, em apenas cinco anos, já recebia prêmios. É considerado o vinho engarrafado mais antigo da região de Rioja, sendo exportado atualmente para mais de 110 países. A vinícola vende cerca de 65% de sua produção para o exterior.

A cerimônia de anúncio da lista das 50 melhores vinícolas ocorreu na charmosa Nyetimber Estate, em West Sussex, Inglaterra, e contou com a presença de vinicultores e proprietários de vinhedos de diversos países.

A vinícola chilena VIK, localizada no Vale de Millahue, ficou com a segunda posição, sendo a melhor da América do Sul. Além dos vinhos premiados, a VIK é conhecida por sua arquitetura marcante, assinada pelo arquiteto chileno Smiljan Radic. A vinícola oferece experiências completas aos visitantes, que incluem tours guiados, explorando o processo de produção de vinhos, e até passeios a cavalo para uma imersão única na natureza local.

Casa Valduga no Top 100

Além das posições de destaque, a lista do World's Best Vineyards também reconhece vinícolas entre a 51ª e a 100ª colocação. Em 2023, a Casa Valduga, localizada em Bento Gonçalves (RS), alcançou a 58ª posição, sendo a primeira vinícola brasileira no Top 100. Conhecida por possuir a maior cave de espumantes das Américas, a Casa Valduga se destacou pela qualidade de seus vinhos e pelas experiências diferenciadas oferecidas aos visitantes.

Os melhores vinhedos do mundo