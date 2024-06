Verão 2025: na nova coleção da Zegna o linho é a estrela da estação mais quente

"O linho é um meio maravilhoso. É fiel ao nosso compromisso com a sustentabilidade e também é tão maleável e sensual quanto a ideia de vestir no verão que estamos propondo". Essa é a frase do diretor artístico da grife Zegna, Alessandro Sartori, para definir a nova coleção Verão 2025, apresentada na semana de moda masculina de Milão, na Itália.

A coleção marca um novo capítulo do reset da Zegna e promove a pluralidade como uma soma de diferenças. É uma individualidade que emerge quando os itens usados parecem aparentemente idênticos. O desfile contou com a presença do ator Mads Mikkelsen, onde a marca apresentou a coleção chamada Oasi Lino, que retorna às origens da maison italiana.

"Há algo essencialmente italiano nesta coleção, no mundo de nobreza que as formas sugerem e na maneira despreocupada como são usadas por homens que brincam alegremente com sua própria aparência", descreve Sartori.

Como é a coleção

Na passarela, foi possível ver uma silhueta suave e fácil, o corpo claramente sentido e até exibido com shorts curtos. Sobretudos e jaquetas têm volumes envolventes, enquanto blazers alongados desenham uma linha alta. Colarinhos sem entalhes caracterizam as camisas de malha e as sobrecamisas alfaiatadas. A icônica jaqueta “Il Conte” foi apresentada em várias versões, incluindo roupas externas e de couro, jaquetas e um estilo sem mangas, destinado a ser usado como colete.

Em calças e jaquetas espaçosas, a colocação dos bolsos sugere uma variedade de posturas e gestos corporais, permitindo que o usuário possua o item. Camisetas alfaiatadas e malhas de linho são destinadas ao uso como roupas externas. Polos de malha e estampados, usados com shorts combinando, adicionam outra camada de sensualidade. O novo mocassim é o único calçado no show. Ele define a atitude veranil italiana, assim como as estampas abstratas com um toque botânico de Oasi, e as bolsas de camurça macias e espaçosas.