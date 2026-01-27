Casual

Uma Batalha Após a Outra

3º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME em 2026

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06h02.

Sinopse de Uma Batalha Após a Outra

Um ex-membro de um grupo busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.

  • Direção: Paul Thomas Anderson
  • País: Estados Unidos
  • Elenco: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio del Toro

Onde assistir Uma Batalha Após a Outra?

HBO Max, Apple TV (valor adicional) e Prime Video (valor adicional).

