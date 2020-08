Uísque sabor maçã? Confira esse lançamento da Jack Daniel’s

A marca de uísque Jack Daniel’s Tennessee, da Brown-Forman, lança no Brasil uma nova versão saborizada, depois de lançamentos como Honey e Fire: é a Jack Daniel’s Tennessee Apple: o uísque Old N. 07 é finalizado com um licor de maçã verde.

A criação é do Jeff Arnett, mestre destileiro da marca. Segundo ele, a experiência é refrescante e o after taste promete um sabor rico, suave, levemente adocicado com um toque de carvalho tostado.

A novidade já está no e-commerce e em supermercados do Estado de São Paulo e custa R$ 149,90 (1L).

Luiz Schmidt, diretor de marketing para América Latina e Caribe da Brown-Forman, conta que o Brasil é um dos dez maiores mercados do mundo para a Jack Daniel’s. Nos últimos cinco anos, a marca cresceu em média 11% ao ano, enquanto o mercado de uísque como um todo se retraiu. Hoje, a marca tem 25% do market share de uísques no Brasil.

“O consumidor de uísque tem se transformado ao longo dos últimos anos, buscando novas experiências e sabores. Jack Honey e Jack Fire, que chamamos de Jack Daniel’s Flavors, são um grande exemplo disso. Além de estender as ocasiões de consumo aos já consumidores, os Flavors trazem novos consumidores para a marca através de novas experiências de sabor”, diz Schmidt.

No Brasil, o mercado de uísques saborizados teve 12% de crescimento médio anual nos últimos cinco anos, o que mostra a procura dos consumidores por novas experiências com o tradicional destilado.

Drinque para fazer em casa

Drink Jack Apple & Tonic

– 50 mL de Jack Daniel’s Tennessee Apple

– 150 mL de água tônica

– 20mL de suco de limão tahiti

– Gelo

– Fatias de maçã ou limão para enfeitar

Modo de preparo: coloque gelo numa taça, adicione Jack Apple e o suco de limão. Depois, acrescente a água tônica e fatias de maçã ou limão para enfeitar. Mexa e sirva.