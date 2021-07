Uísque: Escócia ganha um luxuoso (e acessível) bar dedicado à bebida

Braemar é um pequeno vilarejo no interior da Escócia, bem no centro de um dos mais famosos parques nacionais do país. Por ficar não muito distante do Castelo de Balmoral, uma "casas de veraneio" da Família Real, o vilarejo é frequentado até mesmo pela rainha Elizabeth II, que gosta de caminhar pela região. Mas, a partir de agora, o vilarejo deve ganhar ainda mais fama por conta de um bar dedicado ao uísque: o Bertie's Bar.

Instalado dentro do The Fife Arms, um hotel boutique cinco estrelas que ocupa um antigo pavilhão de caça do final do século 19, o Bertie's ganhou esse nome em homenagem ao Rei Eduardo VII, o Bertie, filho mais velho da Rainha Victória, que desenvolveu a região de Braemar. O bar tem toda a suntuosidade de uma biblioteca da era eduardiana, com sofás veludo com capitonê e poltronas com franja. Mas os uísques, claro, são os grandes protagonistas do espaço.

Do chão ao teto e ao alcance do toque, 365 garrafas retroiluminadas (uma para cada dia do ano) compõem o ambiente, divididos não por país, mas por perfil de sabor - frutados, picantes, adocicados e defumados -, permitindo explorar as semelhanças e diferenças entre diferentes destilarias e países.

"Não é um emburrecimento. Longe disso. Na verdade, leva você a um mergulho mais profundo", explicou Dave Broom, autor do "Atlas Mundial do Whisky" e idealizador do Bertie's, ao Financial Times - que colocou o bar entre os melhores do mundo para os apreciadores de uísque.

Além de rótulos de destilarias mais novas, como a neozelandesa Cardrona, e muitos uísques de grão (feitos a partir do milho, trigo, centeio ou até mesmo da própria cevada, só que não maltada), a carta do Bertie's conta ainda com raridades de destilarias que já encerraram suas produções, como a Littlemill, Rosebank, Mosstowie e Port Ellen. Também é possível pedir drinks com uísque e alguns snacks para acompanhar.

As raridades, como era de se esperar, podem custar caro. Mas a boa notícia é que, em sua maioria, as doses no Bertie's custam, no máximo, £10, o que torna toda essa experiência um pouco mais acessível para boa parte dos visitantes de Braemar - um desejo de Broom desde o início do projeto. "Esse elemento de acessibilidade era muito importante para mim. Eu queria que as pessoas se sentissem à vontade para experimentar", disse o autor.