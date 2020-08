TV Globo exibe “Thor: Ragnarok” hoje (3) à noite

A Rede Globo exibe hoje (3) “Thor: Ragnarok”, terceiro filme com o herói Thor, da Marvel. Com Chris Hemsworth no papel principal e direção de Taika Waititi, o filme da Marvel Studios será transmitido às 22h20, na Tela Quente.

A chegada do filme à TV aberta é uma boa notícia para os fãs que não têm assinaturas nas plataformas de streaming ou TV a cabo. Atualmente, o filme de 2017 está disponível somente no streaming do Telecine e, no Google Play Filmes, custa intimidadores R$ 34,90.

A franquia Thor era a mais problemática do Universo Cinemático Marvel antes de “Ragnarok”.

O primeiro filme, “Thor” (2011) não tinha ido tão mal nas críticas (77% no Rotten Tomatoes), mas não alcançara o sucesso do primeiro “Homem de Ferro” ou do primeiro “Capitão América”. O segundo filme, “Thor: O Mundo Sombrio” (2013) acendeu o alerta do time da Marvel. Até hoje, é o filme com pior crítica entre as duas dezenas de filmes Marvel: apenas 66% no Rotten Tomatoes e uma bilheteria de US$ 644,8 milhões, valor modesto se comparado a outros filmes Marvel.

A salvação do personagem veio com o ator, diretor e roteirista Taika Waititi, que decidiu injetar uma boa dose de humor no personagem e no enredo de maneira geral. O resultado foi um filme muito mais leve, dinâmico e interessante e acabou definindo o personagem de Hemsworth para os filmes da saga “Vingadores”.

O plano deu certo. O filme alcançou uma crítica impressionante de 92% do Rotten Tomatoes e conquistou US$ 854 milhões na bilheteria global. Outra saída criativa de Waititi foi usar o personagem Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, no filme.

Na história, Thor e Hulk acabam prisioneiros no planeta Sakaar, onde servem de “gladiadores” para entreter a multidão. Enquanto isso, a meia-irmã de Thor e Loki, Hela (Cate Blanchett), está pronta para destruir Asgard.

Novo filme

Ainda sem previsão de estreia, “Thor: Love & Tunder”, o quarto filme “Thor” (o primeiro herói da Marvel a ganhar uma continuação após uma trilogia) terá a volta dos atores Chris Hemsworth e Natalie Portman, assim como Tessa Thompson voltará a interpretar Valquíria. Taika Waitiki, claro, volta a dirigir.