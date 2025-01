4 destinos abriram as portas do Brasil para o recorde histórico de turistas estrangeiros em 2024

Recorde para o Brasil. O país recebeu 6.657.377 turistas estrangeiros em 2024, um aumento de 12,6% em comparação ao ano anterior, segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal. Apenas em dezembro, foram 690.236 visitantes internacionais.

Entre os principais destinos de entrada no país, destacam-se São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. São Paulo liderou, com 2.207.015 turistas, impulsionada pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos e pela posição estratégica da capital como centro financeiro.

No Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa continua como cartão-postal do país, recebendo 1.513.235 visitantes. Já no Paraná, Foz do Iguaçu se consolidou como um dos principais atrativos, com as Cataratas do Iguaçu atraindo 894.536 turistas.

O Rio Grande do Sul, por sua proximidade com a Argentina e suas extensas fronteiras, foi a porta de entrada para 879.412 turistas. Os argentinos, inclusive, continuam no topo da lista de visitantes, com 1.953.548 desembarques, seguidos pelos Estados Unidos (696.512) e Chile (651.776). Paraguai e Uruguai, juntos, somaram mais de 833.412 chegadas.

Gastos de US$ 6,62 bilhões

O impacto econômico também foi expressivo: de janeiro até novembro de 2024, os turistas estrangeiros gastaram US$ 6,62 bilhões, marcando o maior valor já registrado nos primeiros 11 meses do ano desde 1995. O número supera os US$ 6,29 bilhões de 2023 e até mesmo os US$ 6,30 bilhões de 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil.

Julia Simpson, CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, sigla em inglês), estima que o país fechará 2024 com US$ 7 bilhões de receitas no setor, um valor esperado também pelo Ministério do Turismo.

De acordo com um estudo da Oxford Economics, encomendado pelo WTTC, o setor de viagens e turismo no Brasil deverá movimentar um recorde de R$ 169,3 bilhões até o fim de 2024, um aumento de 9,5% em relação a 2019, antes da pandemia.

A expectativa para os próximos dez anos é que o setor contribua com US$ 195 bilhões para a economia brasileira, podendo alcançar até 10% do PIB. No entanto, especialistas apontam que o desafio está na conectividade entre destinos, principalmente para explorar o potencial do turismo de luxo.

O Brasil já deu um passo nessa direção com o lançamento da marca “Visit South America: um lugar, vários mundos”, uma parceria com Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile para promover internacionalmente os atrativos naturais, culturais e gastronômicos da região.

Julia Simpson elogia a iniciativa e cita a Turquia como exemplo de sucesso, destacando a importância de uma companhia aérea que conecte mais destinos brasileiros ao mundo. Segundo ela, com mais promoção e conectividade, o Brasil pode se consolidar ainda mais como um destino de destaque global.