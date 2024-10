Tudor continua plano de expansão no Brasil com a joalheria Montecristo

Um mês após inaugurar um ponto de venda em Goiânia, a Tudor, renomada marca suíça de relógios de luxo, continua sua expansão no Brasil com a joalheria Montecristo como novo distribuidor oficial, nos Shoppings JK Iguatemi, em São Paulo, e Iguatemi Campinas, no interior paulista.

Fundada em 1961, a joalheria oferece aos clientes um atendimento especializado sobre relógios icônicos como as peças das famílias Black Bay, Pelagos e Clair de Rose.

Com campanha que leva a assinatura #BornToDare, a premiada empresa relojoeira “Swiss Made” ressalta seu DNA desafiador, audaz e ambicioso também com o legado centenário em relojoaria do seu visionário fundador Hans Wilsdorf, que também criou a Rolex.

Registrada em 1926, a marca se dedica à produção de relógios de estilo sofisticado com qualidade e robustez comprovada e uma relação inigualável entre qualidade e custo das peças, com funcionalidades para àqueles que nasceram para testar os limites.

Tudor: expansão no Brasil com a joalheria Montecristo (Divulgação/Divulgação)

A excelência técnica e a alta confiabilidade e durabilidade da Tudor também atraíram organizações e indivíduos com a mesma ambição pela superação de limites e desafios, como o campeonato de vela Alinghi Red Bull Racing; o renomado time de rugby All Blacks; a World Surf League de ondas gigantes e o surfista Nic Von Rupp; o seu próprio time de ciclismo TUDOR Pro Cycling, com o ciclista e campeão olímpico Fabian Cancellara; o mergulhador livre Morgan Bourc’his e o ambicioso e renomado David Beckham, entre outras relevantes parcerias como com o time Inter Miami CF e a entrada na Formula 1 com o Visa Cash App.

A expansão de Tudor em São Paulo e chegada à Campinas marca mais um passo na estratégia de expansão global da marca, que atualmente está presente em mais de 110 países.