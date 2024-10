Por trás dos movimentos: Kurt Klaus, um dos responsáveis pelas criações da IWC Schaffhausen

Pouco se fala sobre os relojoeiros responsáveis pelas criações e inovações de produtos. Um dos destaques da IWC Schaffhausen, é o suíço Kurt Klaus, que hoje comemora 90 anos. Conhecido pelo calendário perpétuo que desenvolveu na década de 1980, Klaus também contribuiu para muitas outras inovações ao longo de suas mais de quatro décadas na IWC. Mesmo depois de se aposentar, Kurt Klaus continuou a viajar pelo mundo, ministrando aulas de relojoaria e falando publicamente sobre suas invenções e paixão pela relojoaria.

Nascido em 1934 em St. Gallen, no leste da Suíça, Kurt Klaus começou sua carreira na IWC Schaffhausen em 1957 como relojoeiro no departamento de serviço. Entre 1970 e 1999, trabalhou no desenvolvimento, construção e manufatura de protótipos para novos movimentos. Foi durante essa época que ele projetou seu agora lendário calendário perpétuo.

Impulsionando a IWC Schaffhausen para a vanguarda da relojoaria

Na década de 1970, quando a indústria relojoeira suíça estava muito impactada pela tecnologia de quartzo e muitas pessoas duvidaram do futuro dos relógios mecânicos, Kurt Klaus foi designado para desenvolver complicações para relógios de bolso. Encorajado pelo sucesso do seu primeiro calendário anual, ele começou a dar vida à sua visão de um calendário perpétuo para um relógio de pulso. Sua criação estreou na feira Basel de relógios em 1985 com o Calendário Perpétuo Cronógrafo Da Vinci, Referência 3750.

O calendário consistia em apenas 81 peças habilmente organizadas, e todas as suas exibições poderiam ser avançadas simplesmente girando a coroa, uma novidade na indústria. Além de reconhecer os diferentes comprimentos dos meses, o programa mecânico automaticamente inseriu um dia bissexto a cada quatro anos, trabalhando assim sem quaisquer ajustes manuais até o ano 2100. Ninguém havia construído um calendário perpétuo tão engenhosamente simples em seu design, fácil de operar, intransigente em qualidade e eficiente para montar.

Ao longo dos anos, Kurt Klaus continuou a desenvolver e refinar seu calendário. Por exemplo, ele supervisionou a integração do módulo de calendário em um movimento da família calibre 50000. Esse esforço culminou no lançamento do primeiro Calendário Perpétuo Portugieser (Ref. IW5021) em 2003 com uma fase da lua aprimorada com precisão de 577,5 anos. Kurt Klaus também desempenhou um papel fundamental na concepção do primeiro calendário perpétuo da IWC com displays digitais para a data e o mês, o Calendário Perpétuo Da Vinci Digital Date-Month (Ref. IW3761), que foi introduzido em 2009.

Muitas inovações da IWC ostentam a assinatura de Kurt Klaus

Embora seu nome seja geralmente mencionado quando o assunto é o calendário perpétuo, muitas outras inovações da IWC nunca teriam visto a luz sem Kurt Klaus. Entre outras coisas, ele esteve envolvido no desenvolvimento de vários novos movimentos internos, o mecanismo das frações de segundo, o módulo da hora mundial e o mecanismo medidor de profundidade para relógios de mergulho. Também, o desenvolvimento do Il Destriero Scafusia em 1993, que foi o relógio de pulso mais complicado do mundo na época, não teria sido possível sem as contribuições do talentoso relojoeiro e engenheiro.

Kurt Klaus: estreia na feira Basel de relógios em 1985 com o Calendário Perpétuo Cronógrafo Da Vinci, Referência 3750 (Divulgação/Divulgação)

Uma figura cult na indústria da relojoaria

Depois de se aposentar oficialmente em 1999, como agora o Ex-Chefe de Desenvolvimento e Construção, Kurt Klaus continuou a trabalhar em novos movimentos, ajudando seus antigos colegas em Schaffhausen e apoiando as próximas gerações de Relojoeiros da IWC. Além de ser um convidado regular em eventos importantes do setor, como Watches and Wonders, ele viajou extensivamente pelo mundo, proferindo discursos e apresentações técnicas em todo o mundo.

O humilde e bem-humorado suíço continua a desfrutar do status cult entre os amantes de relógios em muitos países ao redor do mundo. Em 2022, estreou nas redes sociais de forma divertida em uma Campanha da IWC chamada “A SMART WATCH – AND A HALF”. Vários clipes curtos mostravam o lendário relojoeiro da IWC entrando em uma loja de smartwatch. No estilo típico de Kurt Klaus, ele expôs espirituosamente as fraquezas dos aparelhos eletrônicos em comparação aos relógios mecânicos projetados para durar por gerações.