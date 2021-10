Tribunal espanhol decide a favor de Shakira em processo fiscal

Um tribunal administrativo espanhol ordenou que as autoridades fiscais reembolsem a cantora colombiana Shakira, disseram autoridades judiciais e advogados nesta segunda-feira, mas uma ação penal contra a artista em uma disputa tributária de 14,5 milhões de euros continua pendente.

A equipe jurídica de Shakira não especificou quanto dinheiro ela receberia de volta, ou quando a decisão foi tomada.

Funcionários do tribunal de Barcelona, onde Shakira mora e onde enfrenta a ação penal por fraude fiscal, disseram que a decisão do tribunal administrativo não tem relação com o processo penal.

A equipe jurídica da cantora disse em um comunicado: "Isso mostra que, mais frequentemente do que pode parecer, os tribunais estão se opondo aos critérios do governo, até anulando o pagamento de impostos ordenados incorretamente".

Um juiz recomendou em julho que Shakira fosse julgada por alegações de que ela não pagou 14,5 milhões de euros em impostos sobre a renda auferida entre 2012 e 2014.