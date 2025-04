Tradição em alta velocidade: Breitling chega com novos modelos Top Time

GENEBRA. Os relógios dedicados ao automobilismo fazem parte da história da Breitling. A linha Top Time é um clássico entre os amantes da velocidade. Agora, a Breitling apresenta três cronógrafos da linha de edição limitada para entusiastas das corridas, dois dedicados à aventura dos ralis e um criado em parceria com a Martini Racing.

Os lançamentos acontecem em Genebra, onde está rendo realizado o Watches & Wonders, o maior salão de relojoaria do mundo, de 1 a 7 de abril. A Breitling não participa oficialmente do evento.

Com uma elegante caixa de 38 milímetros, os novos modelos agora de ar vintage oferecem o equilíbrio entre as proporções tradicionais e o desempenho moderno. Ninguém usa mais um relógio para cronometrar um tempo preciso, é certo. Mas o que conta é o espírito da época.

“A coleção Top Time é conhecida pelos seus cronógrafos arrojados. Com estas últimas edições limitadas, damos um toque moderno aos designs clássicos da década de 1960 e devolvemos o relógio à sua essência", diz Georges Kern, CEO da Breitling.

Top Time Racing

Apresentada na década de 1960, a linha não convencional de cronógrafos inspirados nas corridas, criada por Willy Breitling, captava o espírito livre da época.

As edições limitadas Top Time Racing, assim como a Martini Racing, estão equipadas com o emblemático Calibre 01 manufaturado pela Breitling, um cronômetro certificado COSC, construído para precisão sob pressão, com uma reserva de marcha de 70 horas e botões em forma de cogumelo fáceis de utilizar, concebidos para um uso de cronometragem rápido e instintivo.

[grifar]Estas novas edições são descendentes de alguns dos designs mais marcantes da linha Top Time dos anos 1960. A caixa de formato almofada, a escala taquimétrica arrojada e os distintos submostradores quadrangulares arredondados lembram a medição das altas velocidades e decisões em frações de segundo dos percursos da corrida.

No coração do mostrador encontra-se o caraterístico design elíptico saído diretamente dos arquivos Top Time, inspirado nos painéis de bordo dos automóveis clássicos.

Cada edição do cronógrafo Top Time Racing é limitada a 750 exemplares, com a menção especial “One of 750” gravada no verso da caixa.

Os modelos estão disponíveis em duas versões: mostrador preto e branco com uma pulseira esportiva em couro perfurado bege, ou mostrador verde e branco com uma pulseira esportiva de couro perfurada verde combinando, que remete às luvas de condução vintage.

Top Time da Breitling: ar vintage (Breitling/Divulgação)

Top Time Martini Racing

Pela primeira vez, a Breitling e a Martini Racing se unem em uma colaboração, com a edição Top Time Martini Racing, limitada a 750 exemplares, gravada com “One of 750” e “Martini Racing” no verso da caixa.

O modelo inspira-se numa das imagens de marca mais célebres de todos os tempos, com mostrador dominado pelas listras azuis, azul-claras e vermelhas características da Martini Racing.

Assim como o Top Time Racing, ele apresenta uma versão retromoderna da caixa em formato almofada, submostradores quadrangulares arredondados e o design inconfundível que remete a um painel de bordo. A caixa de 38mm é complementada por uma pulseira esportiva em couro perfurado azul-escuro.

TOP TIME B01 RACING DE EDIÇÃO LIMITADA

Calibre 01 manufaturado pela Breitling

Diâmetro: 38 milímetros

Profundidade: 7,2 milímetros

Altura (da extremidade do encaixe superior à extremidade do encaixe inferior): 44,1 milímetros

Movimento mecânico de corda automática, bidirecional com rolamento de esferas

Reserva de marcha: aproximadamente 70 horas

Cronógrafo: roda de colunas, embreagem vertical, 1/4 de segundo e 30 minutos

Visor: horas, minutos, segundos

Certificação COSC

Resistência à águanaté 10 100 metros

Vidro de safira, convexo, antirreflexo dos dois lados

Mostrador preto com contadores de cronógrafo brancos, e verde com contadores de cronógrafo brancos

Marcadores das horas e ponteiros das horas e dos minutos luminescentes Super-LumiNova

Pulseira (18/16 mm) inspirada no mundo das corridas, em couro bege e verde, com fecho de báscula

TOP TIME B01 RACING MARTINI DE EDIÇÃO LIMITADA

Calibre 01 manufaturado pela Breitling

Diâmetro: 38 milímetros

Profundidade: 7,2 milímetros

Altura (da extremidade do encaixe superior à extremidade do encaixe inferior): 44,1 milímetros

Movimento mecânico de corda automática, bidirecional com rolamento de esferas

Reserva de marcha: aproximadamente 70 horas

Cronógrafo: roda de colunas, embreaagem vertical, 1/4 de segundo e 30 minutos

Visor: horas, minutos, segundos

Certificação COSC

Resistência à água até 10 metros

Vidro de safira, convexo, antirreflexo dos dois lados

Mostrador branco com contadores de cronógrafo azuis e listras ao estilo Martini Racing em azul, azul-claro e vermelho

Marcadores das horas e ponteiros das horas e dos minutos luminescentes Super-LumiNova

Pulseira (18/16 mm) inspirada no mundo das corridas, em couro