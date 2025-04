Após incorporação, duas torres de 60 andares devem tomar o lugar de um total de 30 casas na Rebouças

Com um perfil inicialmente focado em apartamentos compactos em São Paulo, a incorporadora One Innovation, que tem o GIC, do fundo soberano de Cingapura, como sócio, está fazendo sua maior aposta no mercado de luxo.

Trata-se de um giga empreendimento, com duas torres de 60 andares cada – prometendo uma vista de brilhar os olhos na área de Rebouças, uma das regiões que mais tem se valorizado na cidade de São Paulo.

Estudo exclusivo do DataZAP, realizado a pedido da EXAME, mostra que a região localizada no bairro de Pinheiros vem ficando cada vez mais cara. De R$ 10,9 mil em 2019, o preço do metro quadrado para venda passou para R$ 18,2 mil em 2024.

Nesse período, enquanto a média da variação de preço para venda na capital paulista foi de cerca de 26%, a da Rebouças bateu 66%.

Quando o assunto é locação, a valorização do preço do metro quadrado na região no período foi de 132%, enquanto na capital paulista inteira a variação foi cerca de 45%.









A One Innovation foi fundada em 2013 por Milton Goldfarb e Paulo Petrin, ambos ex-Goldfarb. No ano seguinte à criação, incorporadora foi procurada pelo Fundo Soberano de Singapura (GIC), que ingressou na empresa. Desde então, foram quase 10 empreendimentos por ano lançados no mercado de compactos — onda surfava com a confiança de um bom retorno.

Durante a pandemia, a One Innovation começou a olhar para o nicho de pessoas que buscavam apartamentos maiores.

Uma revisão do Plano Diretor de São Paulo também passou a permitir prédios mais altos. A equação resultou na incorporadora se jogando no mercado de luxo — e, em breve, lançando o seu maior VGV da história.

O projeto na Rebouças, que ainda não tem nome definido, tem um valor geral de vendas de R$ 2 bilhões. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2026.

O terreno escolhido para o empreendimento ocupa 8 mil metros quadrados e demandou a aquisição de 26 casas ao longo de três anos de negociações.

"Foi um trabalho de formiguinha. Temos corretores parceiros que foram batendo de porta em porta perguntando se os proprietários estavam interessados em vender suas casas", afirma Petrin.

O terreno ocupa 8 mil metros quadrados no coração da Rebouças (One Innovation/seuproduto360)

O vice-presidente da One Innovation afirma que, em média, o valor oferecido pelas casas que deram lugar ao mega terreno é 25% superior à avaliação.

A empresa ainda está comprando os últimos lotes e espera concluir o processo de aquisição de 30 propriedades no total. O novo projeto ocupará um espaço próximo às avenidas Faria Lima e Brasil, com vista para os Jardins, em um local estratégico, próximo a vias de grande circulação, como as avenidas Faria Lima e Brasil.

O empreendimento de alto padrão terá unidades de 300 a 450 metros quadrados, com um valor médio do metro quadrado em torno de R$ 35 mil, consolidando a One Innovation como uma forte concorrente no mercado de luxo da cidade.

O sucesso dos compactos e os planos para o futuro

O sucesso da One Innovation no mercado de apartamentos compactos, com unidades mais acessíveis e de alta liquidez, foi a base para a expansão para o mercado de luxo.

De acordo com a empresa, 24% dos compradores dos apartamentos de menor porte não são paulistas, o que reforça o apelo dos produtos da empresa para investidores de outras regiões.

Nos últimos três anos, a empresa lançou 11 empreendimentos em 2022, 9 em 2023 e 6 em 2024, com o valor médio do metro quadrado variando entre R$ 14.000 e R$ 20.000. A empresa afirma que, ao contrário de empreendimentos de médio padrão, esses compactos têm sido os mais "líquidos", ou seja, mais fáceis de vender.