Toucas para cabelos volumosos são vetadas nas Olimpíadas de Tóquio

A empresa britânica Soul Cap foi fundada há quatro anos com o objetivo de democratizar acessórios de natação profissional. O carro-chefe da marca são toucas de borracha com tamanhos diversos que foram pensadas para dar mais conforto a pessoas com cabelos volumosos que praticam esportes na água.

No final do ano passado, a Soul Cap solicitou a Federação Internacional de Natação, a Fina, que suas toucas pudessem ser usadas em competições oficiais reguladas pelo órgão, o que inclui desde torneios locais até eventos globais, como as Olimpíadas.

Nesta semana, no entanto, a Fina anunciou que as toucas de borracha que vão até o tamanho GGG não serão permitidas em nenhum tipo de competição reconhecida pela entidade, incluindo as Olimpíadas de Tóquio.

A Federação informou que não irá permitir as toucas porque os atletas competidores "nunca usaram nem exigem o uso de toucas desse tamanho e configuração". A Fina ainda afirmou que os acessórios não serão permitidos porque não se ajustavam "à forma natural da cabeça".

Toks Ahmed e Michael Chapman, os fundadores do Soul Cap, disseram à publicação britânica Metro que o comitê da FINA falhou em "reconhecer a diversidade de nadadores", e que há um "aumento de nadadores pertencentes a minorias étnicas", que, inclusive, competirão em Tóquio.

Depois da decisão da Fina, a empresa disse, em comunicado através do Instagram, que "para os nadadores mais jovens, sentir-se incluído é crucial" e que "a recente decisão da FINA pode desencorajar muitos atletas de praticar o esporte".