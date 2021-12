"Torto Arado" é o livro mais vendido na Amazon em 2021; confira lista

De janeiro a dezembro, foram milhões de cópias vendidas, tanto na versão impressa quanto na digital, entre os mais de 33 gêneros disponíveis na Amazon.

Neste ano, o primeiro lugar foi ocupado pelo sucesso nacional Torto Arado, do escritor e geógrafo soteropolitano Itamar Vieira Junior. O livro, vencedor do Prêmio Jabuti 2020 e do Prêmio Oceanos 2020, é um épico mágico sobre duas irmãs que vivem no sertão baiano, o acidente que as une, e temas complexos como racismo e a luta pela terra.

O primeiro lugar do ano passado, Pequeno Manual Antirracista, da filósofa Djamila Ribeiro, continua na lista dos mais vendidos, mantendo também a discussão racial no topo das leituras dos brasileiros. Outros nacionais na lista incluem o autor de finanças Thiago Nigro, com Do mil ao milhão: Sem cortar o cafezinho, e o coach Paulo Vieira, com O poder da ação.

Na literatura internacional, a obra de Taylor Jenkins Reid, Os sete maridos de Evelyn Hugo, ganhou muitos leitores com a representatividade LGBT e latina. Outros romances de destaque incluem Amor & Gelato, primeiro volume da trilogia de Jenna Evans Welch, Teto para dois de Beth O’Leary e É assim que acaba, de Colleen Hoover.

Os livros de George Orwell, que entraram em domínio público neste ano, continuam um sucesso entre os brasileiros, ocupando duas posições com 1984 e A Revolução dos Bichos. Outros livros de não ficção que já figuram entre os mais vendidos seguem na lista, como Mais esperto que o diabo, de Napoleon Hill, O poder do hábito, de Charles Duhigg, e A coragem de ser imperfeito, de Brené Brown.

Livros de fantasia também entraram na lista neste ano, incluindo Corte de espinhos e rosas - vol. 1, de Sarah J. Maas, A Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard e O príncipe cruel (Vol. 1 - O povo do ar), de Holly Black.

“Continuamos observando um crescimento geral da demanda e da procura por livros de todos os gêneros. O trabalho contínuo que fazemos é justamente para poder oferecer livros aos clientes de forma rápida e conveniente, tanto no formato físico como digital", diz Ricardo Perez, gerente-geral de Livros na Amazon.

Até 2 de janeiro a Amazon apresenta uma seleção das obras mais vendidas de 2021 com até 70% de desconto.

Confira a lista dos 25 maiores best-sellers entre os leitores brasileiros: