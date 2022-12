Tomorrowland voltará ao Brasil em 2023; confira as datas do festival

O maior festival de música eletrônica do mundo voltará ao Brasil: o Tomorrowland terá uma nova edição entre 12 e 14 de outubro do ano que vem. E o endereço será o Parque Maeda, em Itu (SP), que já recebeu o evento em 2015 e 2016 — e fica a cerca de 90 km da capital paulista. Nas últimas duas vezes, as apresentações reuniram mais de 150 pessoas de 60 países diferentes.

“Esse evento é um marco histórico da nossa época e virou um alicerce na cena eletrônica mundial. No meu caso, a contribuição que o festival deu à minha carreira é imensurável e, mais que isso, se tornou uma necessidade cultural da atualidade. Seja para mim, como artista, ou como espectador”, diz Alok, eleito o quarto melhor DJ do mundo pela segunda vez consecutiva pela DJ Mag.

“Estamos muito animados com a volta do festival, não só pela importância para a cena da música eletrônica mas também pela sinergia que existe entre Tomorrowland e Beck’s. Essa união ganha força agora para entregarmos uma experiência completa para os fãs”, afirma Ronaldo Rozenbaum, diretor de conexões comerciais de Beck's, que será patrocinadora oficial do evento.

Por enquanto, não foram revelados os valores dos ingressos ou o line-up, mas a programação será apresentada pela organização nos próximos meses. Para os interessados, já é possível se inscrever no site do Tomorroland Brasil para receber as atualizações e informações do festival.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.