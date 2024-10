Novo rival do PSG? Bernard Arnault quer entrar no futebol em parceria com a Red Bull

Após a onipresença da LVMH nas Olimpíadas e de fechar um contrato de patrocínio de 10 anos com a Fórmula 1, Bernard Arnault está fazendo mais uma incursão no esporte. Desta vez, na pessoa física.

O empresário está prestes a adquirir uma participação majoritária no Paris FC, clube de futebol que atualmente lidera a Ligue 2 francesa, em parceria com a Red Bull, de acordo com a Bloomberg.

A proposta é que a holding Agache, controlada pela família Arnault, detenha inicialmente cerca de 55% das ações do clube. Em 2027, o plano é que a Agache adquira os 30% restantes pertencentes a Pierre Ferracci, atual presidente do Paris FC.

A Red Bull, que também investe em outras equipes esportivas ao redor do mundo, deve adquirir aproximadamente 15% do clube.

A decisão de investir no Paris FC foi tomada em conjunto por Bernard Arnault e seus cinco filhos, que estão envolvidos em diversas operações do grupo, dono de uma pletora de marcas de luxo que vão de Louis Vuitton, Celine e Dior à Moet Chandon e Veuve Clicquot.

O interesse de Arnault pelo futebol segue a tendência de investimentos em clubes franceses nos últimos anos, que vem atraindo investidores internacionais que enxergam no mercado esportivo uma oportunidade de negócios e de fortalecimento de marcas.

Sua incursão segue ainda o modelo de outras grandes famílias no mundo do luxo, como a Pinault, que controla o clube Stade Rennais FC e é acionista majoritária da Kering, dona da Gucci.

A Red Bull, que já possui um portfólio significativo no futebol, com equipes como RB Leipzig, Red Bull Salzburg e New York Red Bulls, segue expandindo sua presença global. Recentemente, a empresa também anunciou que Juergen Klopp, ex-técnico do Liverpool FC, será seu chefe global de futebol a partir de janeiro de 2025.

Fundado em 1972, o Paris FC disputa a segunda divisão do futebol francês e é menos conhecido que o Paris Saint-Germain (PSG), clube rival que se consolidou como potência internacional sob o controle de investidores do Catar e com estrelas como Neymar e Kylian Mbappé.

No entanto, o Paris FC possui uma grande academia de formação de talentos e desenvolve atividades voltadas à captação de novos jogadores na região parisiense. Com o novo investimento, a expectativa é que o clube se consolide como uma força competitiva na Ligue 1 e que, eventualmente, participe da Liga dos Campeões da Europa.

Segundo informações divulgadas pelo jornal L'Équipe, o Paris FC deverá contar com um orçamento entre €100 milhões e €200 milhões (cerca de R$ 611 milhões a R$ 1,2 bilhão) para sustentar seu crescimento nos próximos anos.

Com esse movimento estratégico, Arnault e a Red Bull visam tornar o Paris FC mais competitivo, mas sem planos imediatos de rivalizar diretamente com o PSG. A ambição é levar o clube à Ligue 1 e, com o tempo, posicioná-lo em competições internacionais.

Em um mercado onde grandes quantias são investidas para assegurar jogadores de alto nível e infraestrutura, o Paris FC poderá usar o apoio financeiro dos novos acionistas para se estabelecer no cenário europeu.

Se sua entrada do futebol vai bem sucedida quanto no do mercado luxo, é uma grande incógnita. Mas o mundo da bola definitivamente vai ficar um pouco mais chique.