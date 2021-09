Tendências de decoração de casas modernas

As casas modernas construídas nos últimos anos guardam características bem diferentes e especiais. Elas misturam, com muito mais harmonia, elementos que remetem a estilos de tempos passados com elementos da mais alta tecnologia que nos é disponível nos tempos de hoje. O resultado é um mix entre nostalgia e esperança sobre o tipo de mundo que queremos ter, mais prático, confortável e sustentável.

A cartela de cores dos ambientes

Primeira questão: você precisa seguir as tendências atuais? Claro que não. Cada pessoa tem as suas preferências e isso, obviamente, deve se manifestar na decoração da sua casa.

Mas justamente é isso que tem de melhor na contemporaneidade, poder seguir o que se gosta. Entretanto, em simultâneo, existe a moda casa que influencia os itens vendidos nas lojas e que podem guiar também a decoração de moradias.

Pois bem, é comum as empresas seguirem as tendências para fabricar produtos; e, analisando o que é mais solicitado pelos clientes e parceiros, elas criam suas cartelas. O mesmo acontece com os projetistas, eles se baseiam nas respostas do mercado para criarem as soluções de decoração de interiores. Então, é provável que, por isso, muitas propostas desenvolvidas num período acabem tendo visuais semelhantes.

É o caso das propostas que separamos para ilustrar este texto. Todas foram desenvolvidas recentemente e apresentam características em comum. A começar pelas cores. Nota-se bastante o uso dos tons neutros, sobretudo bege e creme.

-

Já a dupla branco e preto é colocada na mistura para criar efeitos de luz e sombra em áreas estratégicas dos cômodos. Por fim, podemos ver suaves pitadas de cores mais vivas, como ocre.

Outros tons que surgem em certas propostas de casas modernas são o azul e o verde. Também podemos destacar de seus projetos as estampas geométricas, além daquelas, em zigue-zague ou ondas, que imitam o vai e vem de ondas e galhos balançando ao vento.

Não é coincidência que elas remetem ao mundo natural. É que, finalmente - e talvez tardiamente - o ser humano está despertando a sua consciência ambiental.

É provável que os últimos eventos estejam sendo refletidos nas escolhas que fazemos de decoração de casas modernas. Mas olhando, por outro lado, podemos cogitar que as próprias decorações ajudem as pessoas a entenderem melhor o mundo em que nós vivemos e o que podemos fazer de diferente para ficar ainda melhor.

As linhas e texturas do design de móveis

Se concluímos que as cores das casas modernas parecem remeter às tonalidades da natureza, então é provável que suas linhas e formas também.

Sim, é verdade. O meio ambiente, de um modo poético, é lembrado nas decorações de interiores; mas não só a obra divina, mas o crescimento das cidades e a evolução da paisagem. Isso pode ser sentido através das linhas e texturas do design dos móveis.

-

Por exemplo, os níveis desencontrados das superfícies, o vai e vem dos volumes, as alturas elevadas das estantes, tudo isso não faria lembrar do skyline das cidades?

E por trás destes elementos, como pano de fundo, vemos imagens que mostram o crepúsculo visto de dentro de uma floresta. E as superfícies dos móveis, em textura de madeira natural contrastando com elementos em concreto aparente e metal.

Ou seja, as decorações modernas parecem propor o contraste entre elementos naturais e fabricados como o mundo natural e fabricado por completo onde estamos inseridos.

As tecnologias de iluminação e automação

Exatamente, as decorações de casas modernas, de algum modo, parece que nos ajuda a nos aproximar da natureza e nos propõe uma reflexão sobre o que fazemos com ela.

Mas, ao mesmo tempo, elas exploram todos os incríveis avanços tecnológicos que conquistamos e que podem fazer parte do nosso dia-a-dia, dentro do contexto doméstico. Isso inclui os sistemas de robótica e também automação.

-

As novas tecnologias certamente são muito mais bem-vindas no design de cozinhas, salas e home offices. Mas, na verdade, elas podem estar ocultas em muitos outros detalhes das decorações das casas modernas.

Por exemplo, em sistema de abertura de cortinas controlado por dispositivos móveis. Ou, ainda de um modo mais simples, na qualidade dos papéis de parede e mais revestimentos resistentes e duráveis de piso e paredes.

E as novas tecnologias também ajudam a criar lindos efeitos de iluminação. E a iluminação é um dos detalhes mais bonitos das decorações. Ela consegue gerar efeitos lindíssimos nos cenários.

Fora que também é importante para garantir que consigamos realizar as atividades que precisamos dentro dos ambientes, não importa o horário ou as condições do dia, interferindo na incidência de luz solar.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

