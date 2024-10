Entrega expressa da China: mais de 700 milhões de pacotes são coletados em um único dia

De acordo com dados monitorados pela Autoridade Postal Nacional da China, entre 21 e 23 de outubro, a indústria postal e de entrega expressa em todo o país coletou cerca de 1,920 bilhão de pacotes, um aumento de 48,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram entregues aproximadamente 1,6 bilhão de pacotes, o que representa um aumento de 29,5%. Destaca-se o recorde de 729 milhões de pacotes coletados em 22 de outubro, número, 74% superior ao mesmo período de 2022.

Expansão do Consumo Interno e do Mercado de Entrega Expressa

Desde o início do ano, a implementação de iniciativas de desenvolvimento e reforma e políticas de expansão do consumo interno vêm impulsionando o crescimento do setor de entregas expressas. Essas medidas permitem o aproveitamento do potencial do mercado de consumo chinês, que tem mostrado expansão contínua no volume de entregas.

Alta Temporada de Entregas de 2024

Este ano marca a décima quinta alta temporada da indústria postal e de entregas expressas desde 2010. A temporada começou em 21 de outubro e deve se estender até o Ano Novo Chinês de 2025, consolidando a China como um dos maiores mercados de logística e entregas expressas do mundo.