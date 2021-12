Tendência para 2022: 6 modelos de mesa de jantar para salas compactas

*Essa matéria foi originalmente publicada em 5 de dezembro de 2021

Salas de jantar podem ser cenários perfeitos para datas especiais de festa em casa. E o design de móveis garante que possamos criar um espaço assim mesmo em imóveis compactos.

Pensando nisso, montamos, a seguir, uma lista de opções de mesa de jantar que tem tudo a ver com as tendências apontadas para a decoração 2022. Inspire-se com os exemplos e escolha aquele que pode combinar com a sala compacta da sua residência.

Mesas retrô

Uma tendência de decoração bastante atual, que volta em 2022, é a estilo retrô. As mesas de jantar que seguem este conceito visual costuma apresentar algumas características de linhas e materiais que remetem às modas passadas.

É o caso do uso da fórmica ou da madeira envernizada em alto brilho, também do acompanhamento de cadeiras metálicas ou com forração aveludado em tons de laranja, marsala, azul-claro, verde musgo e mais.

Pensando em salas compactas, este tipo de conjunto pode ser bastante vantajoso. Primeiro, pois as cores são mais amenas, o que torna a decoração menos carregada. Fora que as cadeiras costumam ser mais estreitas, ocupando menos espaço.

Mesas redondas

Teoricamente, as mesas redondas podem ser mais facilmente aproximadas de paredes e outros móveis, criando uma circulação mais fluida em volta - menos pontas para acidentes.

Conseguimos também colocar mais cadeiras ao seu redor, representando um melhor aproveitamento de espaço de salas pequenas. E existem modelos lindos, com pés ou bases de tampo que combinam com todo o tipo de decoração.

O lado mais positivo das mesas redondas para a decoração é que elas fazem as pessoas sentadas ao seu redor interagir melhor. Por isso, costumam ser a melhor opção para a ambientação de residências.

Mesas industriais

O estilo industrial também tem estado muito na moda nos últimos anos. O seu visual descolado e jovial atrai demais as pessoas que desejam ter uma decoração de casa mais ousada, com características fora do comum.

O legal dessas mesas é que muitas vezes elas são feitas de restos de materiais - como tábuas brutas de demolição. E também podem ser acompanhadas de cadeiras de estilos diferentes.

Podemos citar dois tipos de mesa de jantar que combinam com esta proposta de decoração. Dependendo do projeto, pode-se usar uma mesa apenas de linhas retas, em madeira natural com acabamento simples em verniz transparente ou cera de abelha.

Mas não podemos nos esquecer das belas mesas com pés metálicos, lembrando bancadas de trabalho de ambientes de fábricas e indústrias.

Mesas com linhas orgânicas

Pode ser um pouco cedo para citar, mas devem aparecer na decoração 2022 móveis nesse estilo. Isso porque uma das tendências para o ano que vem são os ambientes compostos de elementos em linhas orgânicas, linhas soltas, curvas, como as que encontramos na natureza. Nesta linha, veremos mesas de jantar com tampos sinuosos, feitos com partes de troncos de árvores em madeira rústica, ou em formatos ameboides.

Mesas minimalistas

Muitas vertentes modernas de decoração em alta entre 2021 e 2022 seguem um conceito minimalista, onde poucos elementos compõem a ambientação de interiores.

Mesas nesse estilo costumam ser feitas com materiais de excelente resistência e acabamento bem feito, dando às peças maior vida útil. Elas também apresentam um design simples, com pouca ou nenhuma textura e em cores neutras.

Se você quiser uma melhor descrição do minimalismo para mesas de jantar, pode se inspirar nos modelos de decoração japonesa. Aliás, o estilo japandi - mistura com o estilo escandinavo - está bastante em alta para residências modernas.

Mesas rústicas

Por fim, outra tendência para decoração 2022 é o estilo rústico moderno. Móveis nesta linha são um clássico das vendas de lojas de artigos para casa, encontrados facilmente no mercado nacional.

E entram vários modelos nesta categoria como, por exemplo, aquelas mesas com partes em madeira maciça, bruta ou de demolição. Elas têm aspecto único, formas diferentes e tons quentes, dando um clima de aconchego e conforto para a sala.

