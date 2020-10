Técnico do PSG confirma lesão de Neymar e prevê volta após 3 semanas

O técnico do Paris Saint-Germain (PSG), Thomas Tuchel confirmou na manhã desta sexta-feira (30) a lesão do atacante Neymar. Em entrevista coletiva, Tuchel afirmou que a recuperação do atleta deve ocorrer em três semanas. O camisa 10 deve desfalcar a equipe nos próximos três jogos contra Nantes, Rennes e RB Leipzig.

“A informação que eu tenho é que ele volta depois da pausa para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo“, disse o treinador alemão. E admitiu: “Estamos tristes por Neymar estar machucado, mas ele pode voltar após o intevalo [datas Fifa]”.

Na última quarta (28), Neymar saiu de campo aos 26min do primeiro tempo no embate entre PSG e Istambul Basaksehir pela Liga dos Campeões, depois de sentir dores na coxa esquerda. O técnico da Seleção Brasileira, Tite e a comissão técnica da CBF monitoram a situação do jogador, que até o momento segue entre os convocados para os próximos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar. O Brasil encara a Venezuela, no dias 13 de novembro, em São Paulo, e quatro dias depois, enfrenta o Uruguai, na capital Montevidéu.