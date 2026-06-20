Veja os resultados inusitados que aconteceram até aqui na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 chegou com a novidade de 48 seleções e, com isso, ampliou ainda mais a quantidade de jogos, são 104 partidas no total. Assim, desde o dia 11 de junho, a bola já vem rolando na competição e colecionando muita história nesses oito dias de jogos.

Até aqui, os placares inusitados não faltaram e mexeram com a emoção do torcedor. Assim, em campo, houve goleadas e favoritos que tropeçaram na estreia.

Alemanha 7 x 1 Curaçao

A grande goleada até aqui no Mundial foi da Alemanha sobre Curaçao. Os alemães eram os favoritos para o confronto, mas um placar tão elástico não é tão comum no futebol. Além disso, o país caribenho chegou a assustar e deixou o duelo empatado em 1 a 1.

Suécia 5 x 1 Tunísia

Outra vitória convincente foi da Suécia sobre a Tunísia. Os suecos não deram chances ao rival e venceram com tranquilidade, em um duelo que não tinha um grande favorito. Além disso, após a derrota, os tunisianos demitiram seu treinador com apenas um jogo de Copa do Mundo.

Espanha 0 x 0 Cabo Verde

Nesta partida, o surpreendente foi Cabo Verde ter segurado a Espanha, uma das candidatas ao título neste Mundial. Com grande atuação do goleiro Vozinha, o duelo não teve gols, e os espanhóis começaram o torneio com apenas um ponto.

Portugal 1 x 1 República Democrática do Congo

A expectativa em torno de Portugal era ver Cristiano Ronaldo brilhar. Porém, os portugueses não fizeram uma grande partida e, apesar de abrirem o placar cedo, acabaram cedendo o empate à República Democrática do Congo. Além disso, CR7 também teve atuação apagada e não conseguiu ajudar seu país a sair com a vitória.

Canadá 6 x 0 Catar

Por fim, mais uma goleada, mas desta vez pela 2ª rodada. O Canadá venceu o Catar por 6 a 0 e conquistou, em grande estilo, sua primeira vitória em Copas do Mundo. Porém, o confronto ficou marcado pela grave lesão do volante Ismaël Koné, que quebrou a perna esquerda durante a partida.