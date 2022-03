SP-Arte Weekend: veja a programação completa do evento gratuito

Neste sábado, 26, começará a SP–Arte Weekend – série de exposições espalhadas por diferentes pontos da cidade de São Paulo (SP) duas semanas antes do evento oficial. Foram criados circuitos distintos em cada fim de semana: Barra Funda, Centro e Higienópolis (26 e 27 de março); além de Vila Madalena, Pinheiros e Jardins (2 e 3 de abril). Todos os eventos têm entrada grátis.

Essa prévia servirá para apresentar ao público lançamentos editoriais; aberturas e encerramentos das exposições; conversas e visitas guiadas. E, na maioria das vezes, as programações não exigem agendamento prévio dos visitantes. Porém, é aconselhável confirmar antecipadamente.

No circuito que abrange as regiões de Centro, Barra Funda e Higienópolis, a Central Galeria exibirá, hoje, 26, a performance Piranha submissa só na cama, de Ros4 Luz e curadoria de Patricia Wagner. Na Galeria Jaqueline Martins há o encontro Cápsula 5: Bases para uma educação antirracista, com Luciana Alves e Keyna Eleison, além de as idealizadoras Lisette Lagnado e Mirtes Marins.

No espaço Pivô está prevista a inauguração da maior reunião de obras do artista Paulo Nazareth – chamada VUADORA, com a curadoria de Diane Lima e Fernanda Brenner –, enquanto na galeria A Gentil Carioca será realizado evento de encerramento de O Perde, de Renata Lucas. E será possível fazer roteiros guiados no Instituto de Arte Contemporânea (IAC) e visitar a VERVE Galeria.

No circuito Vila Madalena, Pinheiros e Jardins, às vésperas da feira oficial, a VERVE abre a exposição Àkàso, de Ana Beatriz Almeida, enquanto a Galeria Millan recebe a mostra Sem palavras, só pintura, de Miguel Rio Branco. Ainda no sábado, 2/4, a Andrea Rehder Arte Contemporânea abre a exposição Pinturas, que trata o papel da pintura na arte contemporânea, de curadoria de Ana Avelar.

No domingo, 3/4, a Galeria Bianca Boeckel abrirá o acervo para visitas guiadas. No mesmo dia, será aberta a exposição Este Sorriso que em mim Emana, que reúne cerca de 40 trabalhos de Guilherme Almeida, na Galeria Base. Toda a programação está disponível no site oficial do SP-Arte.

