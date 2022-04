Copa do Mundo: Sérvia cai no grupo do Brasil: veja chaves completas

A Fifa acaba de realizar o sorteio que define a ordem das seleções que irão se enfrentar na Copa do Mundo do Catar, que começa dia 21 de novembro.

A Seleção Brasileira de Futebol, que estava no pote 1 da Copa, foi sorteada para encabeçar o grupo G.

O Brasil irá enfrentar Sérvia e Camarões nas primeiras 2 rodadas da competição.

Resultado do sorteio da Fifa

Grupo A

CATAR (A1)

EQUADOR (A2)

SENEGAL (A3)

HOLANDA (A4)

Grupo B

INGLATERRA (B1)

IRÃ (B2)

ESTADOS UNIDOS (B3)

EUR (B4)

Grupo C

ARGENTINA (C1)

ARÁBIA SAUDITA (C2)

MÉXICO (C3)

POLÔNIA (C4)

Grupo D

FRANÇA (D1)

ICP1(D2)

DINAMARCA (D3)

TUNÍSIA (D4)

Grupo E

ESPANHA (E1)

ICP2 (E2)

ALEMANHA (E3)

JAPÃO (E4)

Grupo F

BELGICA (F1)

CANADÁ (F2)

MARROCOS (F3)

CROÁCIA (F4)

Grupo G

BRASIL (G1)

SÉRVIA (G2)

SUÍÇA (G3)

CAMARÕES (G4)

Grupo H

PORTUGAL (H1)

GANA (H2)

URUGUAI (H3)

COREIA DO SUL (H4)

Como funciona o sorteio da Copa do Mundo?

Para a realização do sorteio, a Fifa dividiu as 32 seleções que irão participar da Copa do Mundo em 4 potes. Essa divisão é feita com base nas posições dos times no ranking de seleções da Fifa, que foi divulgado no final do ano passado. Os 7 cabeças-chave, (times mais bem colocados nos jogos de avaliação da entidade) incluindo o Brasil, mais o anfitrião, neste caso, o Catar, formam o 1 pote.

Os potes dessa Copa ficaram assim:

Pote 1: Brasil (1º no ranking da Fifa), Bélgica (2ª no ranking da Fifa), França (3ª no ranking da Fifa), Argentina (4ª no ranking da Fifa), Inglaterra (5ª no ranking da Fifa), Espanha (7ª no ranking da Fifa) Portugal (8ª no ranking da Fifa) e Qatar (51ª no ranking da Fifa).

Pote 2: Holanda, Alemanha, Dinamarca, México, Estados Unidos, Suíça Uruguai e Croácia.

Pote 3: Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos e Tunísia.

Pote 4: Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana Camarões e classificados da repescagem

O sorteio funcionou da seguinte forma: as seleções do pote 1 são sorteadas para definir em quais grupos vão jogar. Depois, os times dos demais potes (2,3 e 4) são sorteados para competir com os cabeça-chave do pote 1. Com exceção das seleções europeias, que possuem o maior número de vagas na Copa por continentes, as demais seleções não podem enfrentar times do mesmo continente neste primeiro momento.

