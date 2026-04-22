Esporte

Jogos da NBA de hoje, quarta-feira, 22: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos da NBA desta quarta online

Orlando Magic: Equipe de Orlando leva a vantagem diante do Detroit Pistons ( (Foto: Gregory Shamus/Getty Images))

Orlando Magic: Equipe de Orlando leva a vantagem diante do Detroit Pistons ( (Foto: Gregory Shamus/Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 22 de abril de 2026 às 20h05.

A temporada 2025/26 da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, está entrando em seus momentos decisivos. Agora, com a disputa dos playoffs, as equipes buscam os resultados para seguirem vivas em busca do tão sonhado título.

Nesta quarta-feira, 22, mais dois jogos marcam a disputa dos playoffs. Detroit Pistons x Orlando Magic e Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns fazem o jogo dois dos playoffs.

Na partida 1, Orlando Magic e Thuders levaram a melhor. No formato de melhor de sete, a equipe que tiver quatro vitórias primeiro se classifica.

Veja os jogos e onde assistir às partidas da NBA

  • 20h - Detroit Pistons x Orlando Magic - ESPN 2 e Disney+
  • 22h30 - Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns - ESPN 2 e Disney+

Veja os classificados para os playoffs da NBA 2026

Conferência Leste

  1. Detroit Pistons
  2. Boston Celtics
  3. New York Knicks
  4. Cleveland Cavaliers
  5. Toronto Raptors
  6. Atlanta Hawks
  7. Philadelphia 76ers
  8. Orlando Magic

Conferência Oeste

  1. Oklahoma City Thunder
  2. San Antonio Spurs
  3. Denver Nuggets
  4. Los Angeles Lakers
  5. Houston Rockets
  6. Minnesota Timberwolves
  7. Portland Trail Blazers
  8. Phoenix Suns

Veja os jogos dos playoffs da NBA

  • Detroit Pistons x Orlando Magic
  • Boston Celtics x Philadelphia 76ers
  • New York Knicks x Atlanta Hawks
  • Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors
  • Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
  • San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers
  • Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves
  • Los Angeles Lakers x Houston Rockets
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