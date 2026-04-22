Jogos da NBA de hoje, quarta-feira, 22: onde assistir ao vivo e horários

A temporada 2025/26 da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, está entrando em seus momentos decisivos. Agora, com a disputa dos playoffs, as equipes buscam os resultados para seguirem vivas em busca do tão sonhado título.

Nesta quarta-feira, 22, mais dois jogos marcam a disputa dos playoffs. Detroit Pistons x Orlando Magic e Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns fazem o jogo dois dos playoffs.

Na partida 1, Orlando Magic e Thuders levaram a melhor. No formato de melhor de sete, a equipe que tiver quatro vitórias primeiro se classifica.

Veja os jogos e onde assistir às partidas da NBA

20h - Detroit Pistons x Orlando Magic - ESPN 2 e Disney+

22h30 - Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns - ESPN 2 e Disney+

Veja os classificados para os playoffs da NBA 2026

Conferência Leste

Detroit Pistons Boston Celtics New York Knicks Cleveland Cavaliers Toronto Raptors Atlanta Hawks Philadelphia 76ers Orlando Magic

Conferência Oeste

Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs Denver Nuggets Los Angeles Lakers Houston Rockets Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers Phoenix Suns

Veja os jogos dos playoffs da NBA