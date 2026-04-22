Jogos da NBA de hoje, quarta-feira, 22: onde assistir ao vivo e horários

Orlando Magic: Equipe de Orlando leva a vantagem diante do Detroit Pistons ( (Foto: Gregory Shamus/Getty Images))
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Publicado em 22 de abril de 2026 às 20h05.
A temporada 2025/26 da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, está entrando em seus momentos decisivos. Agora, com a disputa dos playoffs, as equipes buscam os resultados para seguirem vivas em busca do tão sonhado título.
Nesta quarta-feira, 22, mais dois jogos marcam a disputa dos playoffs. Detroit Pistons x Orlando Magic e Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns fazem o jogo dois dos playoffs.
Na partida 1, Orlando Magic e Thuders levaram a melhor. No formato de melhor de sete, a equipe que tiver quatro vitórias primeiro se classifica.