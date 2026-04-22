ABRH promove evento para traduzir tendências globais do trabalho em prática no Brasil

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) realiza nesta quinta, 23, das 10h às 12h, o evento online “Redesenhando o Futuro do Trabalho: os insights do SXSW que todo RH precisa aplicar agora”. A EXAME é parceira de mídia da iniciativa, que traz como destaque a participação de Sandy Carter, executiva de tecnologia e atual Chief Business Officer da Unstoppable, startup unicórnio.

Com foco em traduzir para o contexto brasileiro os aprendizados do SXSW, festival global de inovação, tecnologia e comportamento, o encontro reúne tendências discutidas no evento e propõe sua aplicação em temas como transformação digital, cultura organizacional, liderança e relações de trabalho.

Sandy Carter já liderou operações em empresas como AWS e IBM, onde participou da escala de negócios bilionários, e tem histórico como palestrante em eventos como Davos, CES, SXSW, re:Invent e Nações Unidas. No evento da ABRH, ela atua como keynote speaker, trazendo uma visão sobre o impacto de tecnologias como inteligência artificial e blockchain na gestão de pessoas.

O conteúdo do encontro também parte da experiência de Vitor Igdal Wagner Sá, presidente da ABRH Bahia, que participou do SXSW com apoio da entidade. A proposta é transformar tendências globais em aplicações práticas para organizações brasileiras.

“O Webinar nasce com o objetivo de transformar os aprendizados do SXSW em decisões práticas para o RH brasileiro. E o HR Futures Intelligence é a materialização disso, um report estratégico que organiza essas mudanças em ferramentas, frameworks e caminhos aplicáveis para que as lideranças possam agir com mais clareza e protagonismo”, diz Igdal.

Além do evento ao vivo, a ABRH apresenta o report “HR Futures Intelligence”, desenvolvido como um guia para apoiar lideranças e áreas de RH na tomada de decisão. O material reúne ferramentas práticas para leitura de cenário e aplicação de tendências no ambiente corporativo.

Entre os destaques estão o Framework dos 6 Cs — contexto, capacidade, cultura, coordenação, cuidado e coragem — além de diagnósticos de maturidade para avaliar a adoção de inteligência artificial e a prontidão das empresas diante das transformações do trabalho. O report também inclui um GPT de apoio à análise de cenários e entrevistas com mais de dez especialistas que participaram do SXSW.

O evento é uma realização da ABRH, com patrocínio da Flash, empresa de software para gestão de pessoas, benefícios e financeiro. A iniciativa reforça o papel do RH na adaptação das organizações a mudanças tecnológicas e novos modelos de trabalho. A EXAME é parceira de mídia.

“Para a EXAME Saint Paul, fazer parte desse debate está diretamente ligado ao nosso papel como mediatech, que conecta informação e formação. Eventos como esse reforçam como o acesso a conteúdo qualificado e a capacitação contínua são fundamentais para preparar lideranças diante das transformações do trabalho", diz Leonardo Cirino, CMO da Exame Saint Paul.

A ABRH Brasil está presente em 22 estados e no Distrito Federal e atua na formação de profissionais de recursos humanos e gestores por meio de eventos, pesquisas e articulação com o setor público e privado.