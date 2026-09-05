O SUV compacto será o próximo capítulo da invasão chinesa no Brasil

Enquanto todo mundo discutia se o Jeep Compass ia sobreviver ao Song Pro, ou se o Haval H6 tinha vindo para acabar com a paz do Corolla Cross, um segmento do mercado automotivo brasileiro seguiu praticamente intocado até hoje: os SUVs compactos.

T-Cross, Creta, HR-V, Yaris Cross, Renegade, entre outros modelos, seguiram liderando no país, quase como se a chegada das marcas chinesas e a eletrificação tivessem esquecido de olhar para esta categoria. Não por acaso, o mais recente estudo da Timelens, que mapeou cinco anos de conversas sobre o setor automotivo em redes sociais, blogs, fóruns e portais de notícia, mostra com números por que isso aconteceu e por que este cenário está prestes a mudar.

Entre 2021 e 2025, o interesse online por marcas chinesas se concentrou fortemente em duas categorias automotivas: SUVs médios/premium, que respondem sozinhos por quase 40% das conversas sobre o tema, e sedãs compactos/médios, com 14%.

O SUV compacto, a categoria de T-Cross e Creta, ficou com apenas 10,9% dessa atenção, sendo esta a menor fatia entre as oito macro categorias analisadas pelo estudo.

Potencial em eletrificação

Isso não quer dizer que ninguém fala de SUVs compactos. O volume de menções sobre a categoria cresceu 647,82% no período. Mas é um crescimento que começa de uma base menor quando comparada com outras categorias. A realidade é que a porta de entrada das marcas chinesas aconteceu da categoria acima, com o Song Plus, os Tiggo 7 e 8 e o Haval H6 como principais players que mexeram nos equilíbrios da categoria.

Quando o estudo olha para a eletrificação por tecnologia, nas conversas sobre híbridos convencionais (HEV), o SUV compacto é a terceira colocada entre oito categorias, mostrando um potencial de construir maior presença da categoria em um segmento de eletrificados que já demonstra um forte interesse.

Nos elétricos puros (BEV), fica em quinto, com 9,6% de participação. E nos híbridos plug-in (PHEV), a tecnologia que mais cresceu de todas no levantamento, o compacto também aparece em quinto lugar, com quase 10% de participação, longe dos 36,2% que o SUV médio/premium concentra sozinho.

Resumindo: o SUV compacto até hoje parece ter ficado de fora tanto da disputa entre marcas quanto da corrida pela eletrificação. Foi o segmento que aparentou ser esquecido enquanto o resto do mercado se reorganizava.

Preço da bateria

Porém, tudo indica que agora o jogo vai mudar. Duas forças mais recentes indicam que essa calmaria está com os dias contados. O primeiro é o preço da bateria. Segundo um novo estudo divulgado pela Bloomberg, na China, o preço das baterias para veículos elétricos já está abaixo do patamar de US$ 100 por kWh desde outubro de 2023.

Essa queda é o que está permitindo às montadoras chinesas elevar a autonomia sem impactar o preço, exatamente a combinação que faltava para atacar o segmento compacto. Os efeitos disso já começaram a aparecer: este ano a GWM trouxe um lote de 2 mil unidades do Ora 5 e viu o estoque esgotar em 24 horas.

A BYD, por sua vez, lançou o Atto 2 em Camaçari, primeiro híbrido plug-in flex do segmento de SUV compacto no Brasil, com versões a partir de R$ 149,9 mil. Este modelo tem o potencial de ser um game changer, sendo que até então, quem queria um PHEV flex de porte compacto simplesmente não encontrava nenhuma opção.

A segunda força é a chegada de uma leva nova de concorrentes puramente voltados a esse nicho. Hoje o segmento tem quase 20 modelos à venda no Brasil, liderados por T-Cross, Creta, Kicks e Tracker. Marcas como GAC, Jaecoo, Omoda e BYD já sinalizaram seus lançamentos para 2026 e 2027, muitos deles já presentes no Festival de Interlagos deste agosto.

Até hoje marcas como Volkswagen, Hyundai, Honda, Toyota, Nissan e Jeep tiveram o privilégio de concorrer sem a interferência chinesa, que escolheu entrar onde a margem era maior e onde precisava gerar confiança de marca nos brasileiros, garantindo atributos necessários para operar nessas categorias, como qualidade, confiabilidade e design.

Acredito que a chegada de novos produtos chineses será o gatilho que irá transformar o segmento de SUVs compactos na nova aposta das marcas chinesas, garantindo aos brasileiros ainda mais acesso a novas tecnologias e ao mundo da eletrificação.

Porém não podemos esquecer: o SUV compacto não é só o segmento mais vendido do país, é também o mais sensível a preço e o mais dependente de percepção de confiabilidade, exatamente os dois pontos em que as marcas chinesas mais avançaram nos últimos anos, segundo o próprio estudo da Timelens.

Se a receita que funcionou nos SUVs médios e nos sedãs se repetir aqui, o T-Cross, o Creta e o HR-V podem estar prestes a enfrentar a mesma pressão que já sentiram Compass, Taos e demais modelos das marcas tradicionais.

*Nascido e criado na Itália, Filippo Vidal construiu uma extensa carreira internacional, vivendo em países como África do Sul, China, Espanha e atualmente no Brasil. Chegou na FutureBrand São Paulo em 2018, trazendo um olhar estratégico para projetos locais e internacionais. Em 2022 foi convidado a se tornar sócio da FutureBrand, sendo responsável por aprimorar a conexão da consultoria com os outros escritórios do ecossistema global da FutureBrand e liderando o processo de internacionalização de diversas marcas nacionais e estrangeiras.