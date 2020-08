7 dicas para manter o guarda-roupa organizado na quarentena

Durante a quarentena, quando sua casa, e muitas vezes seu quarto, está servindo de escritório, é normal começarmos a reparar na bagunça que sempre esteve ali, mas nunca demos a devida atenção. Para além da estética, especialistas garantem que manter o guarda-roupa organizado pode ser o primeiro passo para ajustar outros aspectos da vida, como a criação de rotinas melhores e mais funcionais.

É uma melhora de fora para dentro. “fazer a análise do estilo e personalidade que você quer transmitir possibilita fazer a triagem das peças que você realmente está disposto a vestir. O que não funciona mais para você pode servir muito bem para outras pessoas”, diz a especialista em estilo Mel Galhardo.

Se desfazer das roupas que você não usa mais; padronizar seus cabides; setorizar as peças por tipo e manter padrões de arrumação para facilitar o uso no dia a dia são algumas das dicas para aproveitar melhor o que você já tem em casa.

Para a especialista em organização Camila Cruz, seguindo as dicas certas, a arrumação pode se tornar um ritual agradável — e que rende belos frutos. “Antes de começar, é muito importante montar o clima certo. Então deixe o ambiente bem iluminado e ventilado. Coloque uma playlist que você goste, pegue algo para beber, que pode ser um suco bem gelado ou até um vinho”

A Casual selecionou as sete dicas mais importantes dessa jornada.

Prepare o terreno

O primeiro passo é tirar fotos de todas as gavetas e prateleiras para ter o seu próprio antes e depois. O segundo passo é colocar a mão na massa e começar uma triagem. Descarte tudo o que não te serve, seja no tamanho, na qualidade ou mesmo fase da sua vida. Desta forma, você vai abrir espaço para o que você realmente gosta de usar. Se ficar com dúvida, experimente a roupa e fotografe. Muitas vezes, nos vendo em fotos, temos uma outra percepção da peça e descobrimos se ela deve ficar ou fazer outra pessoa feliz.

Pendure tudo em cabides iguais

Prefira pendurar suas roupas, pois facilita a visualização, bem como o

acesso e manutenção. Se possível, tenha cabides iguais: tanto no modelo, quanto na cor.

Cabides diferentes tiram a sua atenção da roupa.

Escolha o critério de organização

O próximo passo é escolher o critério de organização que faça mais sentido para você. Suas roupas podem ser organizadas por cor, por exemplo. Outro tipo de categoria é organizar por roupas de trabalho, roupas de ficar em casa e roupas de sair. A maioria dos espaços não comportam vestidos longos, pela falta de espaço na vertical. Se você tem este problema, sugiro colocá-los em 2 cabides, conforme a foto abaixo e pronto, problema resolvido.

Não dobre as golas

As polos podem ser penduradas, mas sempre com a gola desdobrada e para cima, para que elas não deformem e nem fiquem marcadas com o tempo. Caso você tenha espaço, pendure as bermudas também.

Use moldes

Para roupas como: camisetas, shorts, roupas íntimas, meias e pijamas, use moldes para padronizar as dobras e deixe-as em estilo dominó, assim você consegue ver tudo o que tem, sem precisar enfrentar

aquela pilha de roupas para pegar a de baixo e acabar bagunçando tudo. Peças pesadas e com tecidos que deformam, como o tricô, devem ser dobradas e empilhadas.

Faça suas gavetas

Dica de ouro: use colmeias organizadoras. Elas criar a possibilidade de colocar uma gaveta onde não tem, otimizando o espaço do seu armário. Não esqueça de medir a largura, altura e profundidade do local antes de comprar a colmeia.

Visualize seus sapatos

Reserve um tempo para organizar seus sapatos, isso pode ajudar a você utilizar pares que nem lembrava que existiam. Experimente colocar um pé do mesmo par na frente do outro. Assim você verá todos os sapatos que tem.