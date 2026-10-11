Uma agulha e gás argônio: a nova forma de servir vinho sem tirar a rolha

Uma boa carta de vinhos já não se mede apenas pelo número de garrafas disponíveis. Para o cliente que deseja acompanhar o jantar com uma única taça, importa também quantos daqueles rótulos podem ser servidos individualmente. É nesse encontro entre a vontade de beber menos e o interesse em escolher melhor que o Coravin ganha relevância nos restaurantes.

O equipamento permite retirar vinho sem remover a rolha e preservar o conteúdo restante da garrafa. Na prática, ajuda a resolver um antigo dilema do serviço: como oferecer vinhos mais caros em taça sem arriscar perder o que não foi vendido. Para o consumidor, abre a possibilidade de experimentar um rótulo especial sem assumir o custo — ou o volume — de uma garrafa inteira.

É essa possibilidade de acesso que a sommelière Marcela Celeguim, do Palácio Tangará, destaca como um dos principais diferenciais da tecnologia. “Para mim, o Coravin não é apenas uma ferramenta que preserva o vinho de uma garrafa já aberta, é uma ferramenta de acesso. Ele permite ampliar o acesso a grandes vinhos em taça”, afirma.

No Brasil, a tecnologia já tem uma presença expressiva no setor. Segundo dados da empresa, são cerca de 1.500 pontos profissionais ativos, responsáveis pelo consumo de 70% das cápsulas comercializadas pela marca no país. O equipamento alcançou, ainda, 32 mil unidades vendidas oficialmente no mercado brasileiro desde 2018. Os números incluem diferentes perfis de usuários, mas mostram o peso do uso profissional no negócio.

Esse avanço encontra um ambiente favorável na mudança dos hábitos de consumo. Preocupações com saúde e bem-estar, mudanças na rotina e questões financeiras estão entre os fatores que levam parte do público a reduzir a frequência e a quantidade de álcool ingerido. Uma análise da consultoria IWSR, baseada em dados divulgados em 2024, apontou que 48% dos consumidores de bebidas alcoólicas entrevistados em 15 grandes mercados estavam escolhendo ativamente beber menos.

Para uma parcela desses consumidores, reduzir o volume também significa ser mais criterioso na escolha. Se a intenção é tomar apenas uma taça durante a refeição, cresce a importância de encontrar um vinho que justifique aquela ocasião. Essa combinação ajuda a explicar por que ampliar a seleção em taça se torna uma resposta comercial interessante para restaurantes com boas adegas.

A relação entre moderação e qualidade também aparece na experiência do Hotel Rosewood. “Com o Coravin, conseguimos oferecer vinhos especiais em taça e ampliar as possibilidades de escolha no hotel. O hóspede pode experimentar diferentes rótulos ou acompanhar a refeição com apenas uma taça de um vinho que talvez não pedisse em garrafa”, afirma Júlia Derado, diretora de vinhos do Hotel Rosewood. Para ela, a ferramenta ganha ainda mais sentido diante de um consumidor que “quer beber menos, mas valoriza cada vez mais a qualidade e a experiência”.

Uma pesquisa de setembro de 2025, divulgada no Coravin Guide e realizada com 1.030 consumidores que bebem vinho fora de casa pelo menos uma vez por mês no Reino Unido e na Austrália, reforça essa oportunidade: 42% disseram optar pelo serviço em taça para acessar vinhos premium sem se comprometer com uma garrafa inteira. O resultado se refere a esses mercados, mas ilustra uma demanda que a tecnologia permite atender.

Da engenharia médica à mesa

A origem do Coravin está em uma situação doméstica. No fim dos anos 1990, o americano Greg Lambrecht, engenheiro com experiência no desenvolvimento de dispositivos médicos, começou a buscar uma maneira de servir vinho sem abrir a garrafa. Sua mulher estava grávida do primeiro filho e havia deixado de beber. Ele queria continuar apreciando seus vinhos sem precisar consumir todo o conteúdo ou perder o restante alguns dias depois.

Lambrecht levou para sua oficina o conhecimento que tinha sobre agulhas de precisão utilizadas na área médica. A ideia era atravessar a rolha, retirar uma pequena quantidade de vinho e manter a garrafa protegida. Após anos de desenvolvimento e testes, o primeiro sistema chegou comercialmente ao mercado em 2013.

No sistema hoje conhecido como Coravin Timeless, uma agulha fina atravessa a rolha de cortiça natural. O aparelho injeta argônio, um gás inerte, cuja pressão permite que o vinho saia pela agulha e chegue à taça. O gás ocupa o espaço deixado pelo líquido, protegendo o conteúdo restante do contato com o oxigênio. Quando a agulha é retirada, a elasticidade da cortiça permite que o pequeno orifício se feche. Segundo o fabricante, com uso e armazenamento adequados, o vinho pode permanecer preservado por meses ou até anos.

A tecnologia chega aos espumantes

Mais recentemente, a Coravin ampliou sua tecnologia para os espumantes com o Coravin Sparkling. O sistema, que utiliza gás carbônico sob pressão, foi desenvolvido especificamente para preservar o equilíbrio do gás dissolvido e manter a efervescência da bebida por semanas.

A novidade amplia para os espumantes a mesma possibilidade já oferecida aos vinhos tranquilos: servir por taça sem que a abertura da garrafa determine, em pouco tempo, a perda de qualidade do que não foi consumido. Para os restaurantes, isso representa mais uma alternativa para diversificar o serviço em taça e incluir rótulos de diferentes perfis na carta.

Julia Derado: sommelière do Rosewood São Paulo (Rosewood/Divulgação)

Uma nova lógica para a carta de vinhos

Para o restaurante, a principal mudança está na possibilidade de oferecer rótulos que antes dificilmente entrariam na seleção em taça. Pelo serviço convencional, abrir uma garrafa de maior valor exige confiança de que seu conteúdo será vendido enquanto estiver em boas condições. Essa preocupação costuma favorecer vinhos de preço mais baixo e saída mais rápida.

Com a preservação, o sommelier pode trabalhar uma seleção mais ambiciosa: incluir produtores menos conhecidos, safras especiais ou vinhos de regiões que o cliente ainda não explorou. A carta deixa de depender tanto da velocidade de venda de cada garrafa e ganha espaço para a descoberta.

Essa ampliação da seleção é um dos efeitos percebidos pelo sommelier consultor do Grupo Vila Anália, Ricardo Santinho. “É uma oportunidade para conseguirmos abrir mais garrafas para os clientes e oferecer uma seleção mais criativa, inclusive com vinhos de alta gama que normalmente não seriam disponibilizados em taça por causa do risco de perda”, afirma.

Há também um efeito sobre a percepção do próprio serviço. Segundo Santinho, quando o cliente percebe que o restaurante trabalha com a tecnologia, “entende que existe um cuidado adicional com o serviço e com a preservação do vinho”, o que reforça a confiança na qualidade da bebida oferecida em taça.

No Grotta Cucina, a tecnologia ajuda justamente a ampliar essa possibilidade. “Existem vinhos muito especiais cujo valor da garrafa pode acabar sendo impeditivo para alguns clientes”, explica Bruno Furlanetto, proprietário do restaurante. Com o Coravin, os clientes podem experimentar os rótulos por taça, o que torna a experiência mais flexível e acessível. “É especialmente interessante para quem está sozinho e não quer consumir uma garrafa inteira”, comenta.

Segundo Furlanetto, o equipamento ainda permite variar os rótulos ao longo da refeição, em vez de concentrar o investimento em um único vinho. “É uma forma de ampliar as possibilidades de escolha e criar uma experiência cada vez mais personalizada”, diz.

Há uma oportunidade de negócio nessa flexibilidade. Em restaurantes com cartas mais extensas e diversificadas, como no Ristorantino, em São Paulo, a tecnologia permite ampliar a seleção de vinhos oferecidos em taça, incluindo rótulos de diferentes estilos e faixas de preço.

Para o cliente, isso traduz em mais possibilidades de escolha ao longo da refeição, enquanto, para o restaurante, representa uma forma de aproveitar melhor a diversidade da adega. A operação, porém, exige cálculo: equipamento, cápsulas, treinamento da equipe e tamanho das doses precisam entrar na formação do preço.

Por outro lado, o investimento também precisa ser analisado pelo impacto sobre as perdas. “É claro que existe o custo do argônio, mas, quando colocamos na balança a economia gerada pela redução de perdas e pelo menor risco de oxidação das garrafas, é possível perceber que esse investimento também se justifica”, avalia Santinho.

Nesse cenário, questões de saúde tornam o serviço em taça ainda mais pertinente, embora não expliquem sozinhas a expansão do Coravin. A tecnologia oferece uma solução prática para um comportamento que combina moderação, curiosidade e busca por qualidade. “Beber melhor”, aqui, diz respeito à experiência e à escolha do vinho, não a uma vantagem de saúde de rótulos mais caros.

Para restaurantes que investem em boas cartas e querem levar parte dessa seleção ao serviço em taça, o Coravin se aproxima de uma ferramenta indispensável. Seu valor está em permitir que a qualidade da adega chegue à mesa na medida que o cliente deseja — mesmo quando essa medida é uma única taça.