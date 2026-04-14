Rio Boat Show exibe megaiate recorde no Brasil

Da moda aos eventos náuticos, o Rio de Janeiro está em evidência. Antes do início do Rio Fashion Week, a cidade maravilhosa recebe o maior evento náutico outdoor da América Latina, o Rio Boat Show. A Marina da Glória, no Rio de Janeiro, recebe mais de 100 embarcações, incluindo a estreia do Grupo OKEAN no salão, trazendo a maior embarcação do evento — e a maior já fabricada em fibra de vidro em série no Brasil.

O Rio Boat Show acontece até 19 de abril e reúne lançamentos nacionais e internacionais, praça gastronômica, shows ao vivo, mergulho, passeios de veleiro e painéis com especialistas do setor. "O Rio Boat Show foi pensado para todos: para quem já navega, para quem quer começar, para passear e para quem simplesmente admira barcos", diz Thalita Vicentini, diretora da Boat Show Eventos, do Grupo Náutica.

O iate que rouba a cena

O destaque da edição sai do estaleiro catarinense do Grupo OKEAN: a Ferretti Yachts 1000, megaiate de mais de 30 metros de comprimento que ocupa o posto de maior embarcação do evento. Produzida em Itajaí (SC), a FY 1000 é também o maior modelo em fibra de vidro fabricado em série no país — com cerca de 110 toneladas, cinco suítes, capacidade para até 20 pessoas e flybridge de mais de 50 metros quadrados com acesso direto à proa, sem degraus.

O projeto é assinado pelo arquiteto italiano Filippo Salvetti e combina design contemporâneo, materiais nobres e plataforma de popa submergível e deslizante. O interior, totalmente contornado por janelas de vidro, une o conforto de uma residência ao mar aberto.

A empresa é o único estaleiro no mundo com licença para fabricar os iates da Ferretti Yachts fora da Itália, e chega ao evento com a frota completa da marca produzida no Brasil: as FY 550, 670, 720, 850 e 1000.

"Levar a frota completa para o Rio Boat Show é uma forma de mostrar para o mercado o momento que estamos vivendo. Nos últimos cinco anos, estruturamos uma operação sólida no Brasil, ampliamos o portfólio atendendo a pedidos de clientes e hoje conseguimos apresentar a nossa linha completa de Ferretti Yachts", diz Roberto Paião, CEO do Grupo OKEAN.

Os modelos cobrem diferentes perfis dentro do alto padrão. A FY 550 entrega três suítes e integração com o mar em formato versátil. A FY 670, com mais de 20 metros, equilibra elegância e performance. A FY 720, um dos ícones da linha, aposta no lifestyle com flybridge generoso e amplas áreas sociais. Já a FY 850 opera em outro nível — três pavimentos, quatro suítes e mais de 250 metros quadrados de área, com soluções típicas de embarcações de grande porte.

Para quem quer ir além de olhar

O evento também promete colocar o visitante em contato direto com a água. A atividade Minha Primeira Velejada, em parceria com a escola CL Vela, oferece passeios guiados de uma hora pela baía da Marina da Glória. No dia 17, as saídas ocorrem às 16h e 17h; nos dias 18 e 19, às 15h, 16h e 17h. Já o Batismo de Mergulho disponibiliza um tanque com cinco metros de profundidade para quem quiser respirar debaixo d'água pela primeira vez, com supervisão dos instrutores da operadora Mar do Rio, diariamente das 16h às 21h.

A partir do dia 14, a programação ganha reforço com os Náutica Talks — painéis diários com mais de 40 especialistas ligados ao universo das águas, cobrindo temas que vão de grandes travessias e expedições a dicas práticas de navegação, inclusive para pets.

No dia 17, a Minha Primeira Velejada retoma as saídas após o intervalo de semana. E no fim de semana de encerramento, dias 18 e 19, as atividades aquáticas voltam a funcionar em ritmo completo, com saídas de veleiro às 15h, 16h e 17h e mergulho disponível até às 21h.

O Rio Boat Show 2026 funciona de segunda a sexta das 15h às 22h, e nos fins de semana das 13h às 22h. No último dia, o encerramento é às 21h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.