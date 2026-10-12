Linha Range Rover Sport ganha versão de mais de R$ 1 milhão no Brasil; conheça

Lançamento Range Rover Sport. Circuito Panamericano, 06/10/2026. FOTO: Murilo Góes/Divulgação Range Rover
Colunista
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 12h01.
A Jaguar Land Rover parece estar saindo do período de hibernação: no mesmo dia (6 de outubro) em que apresentou mundialmente o Jaguar Type 01, a empresa lançou no mercado nacional a versão Dynamic SE do Range Rover Sport.
Ambos simbolizam o movimento da companhia rumo a patamares ainda mais elevados de luxo e sofisticação. Tanto que o Range Rover Sport Dynamic SE chega por R$ 1.063.950. Entre seus principais concorrentes está o Porsche Cayenne, cuja quarta geração acaba de estrear por aqui, custando entre R$ 900 mil e R$ 1.460.000.
Enquanto o SUV alemão aposta na eletrificação total, o inglês combina um motor 3.0 de seis cilindros em linha (da família Ingenium) a um elétrico, entregando 550 cavalos de potência e 81,6 kgfm de torque. De acordo com a marca, são 4,9 segundos até os 100 km/h e autonomia de até 71 km no modo totalmente elétrico. Na recarga, são aproximadamente cinco horas com um carregador de parede AC de 7 kW ou de 0 a 80% em 40 minutos utilizando um carregador rápido DC de até 50 kW.
A transmissão automática conta com oito velocidades, e recursos como tração integral sob demanda, suspensão pneumática e sistema de esterçamento das quatro rodas ajudam a justificar o preço do modelo.
Para se diferenciar da Autobiography (R$ 1.263.050), a configuração Dynamic SE aposta em elementos estéticos escurecidos, como o Black Exterior Pack, que adiciona detalhes em acabamento preto brilhante ao exterior. As rodas de 22 polegadas recebem um tratamento batizado pela marca de Satin Dark Grey.
No interior, o Range Rover Sport Dynamic impressiona pela elegância e bom gosto, combinando abundância de couro a detalhes em tecido e alumínio. É o oposto da extravagância encontrada na maioria dos modelos chineses.
A lista de equipamentos de conforto e tecnologia é composta por itens como bancos dianteiros com 20 ajustes elétricos, aquecimento e ventilação; bancos traseiros aquecidos, ventilados e reclináveis eletricamente; sistema de entretenimento em tela curva de 13,1 polegadas, teto panorâmico, sistema de som Meridian com 15 alto-falantes e 400 W de potência, câmera 3D e controle de cruzeiro adaptativo, sistema de lavagem dos faróis, entre outros.
De acordo com a JLR, os clientes têm à disposição 33 opções de cores para a carroceria, sendo 24 nos acabamentos Gloss ou Satin.
“O Brasil é um mercado extremamente importante para nós e seguimos comprometidos em investir em uma gama de produtos que evolui em sintonia com as expectativas de um público cada vez mais exigente”, resume Camila Yu, diretora de Marketing da montadora.