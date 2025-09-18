Casual

Intermarine 25M: conheça a luxuosa 'mansão flutuante' que pode passar dos R$ 40 milhões

Embarcação estará exposta no São Paulo Boat Show a partir da próxima sexta-feira; comporta até 26 pessoas e conta com quatro suítes

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16h45.

Navegar em alto-mar não é só sobre luxo, é sobre confiança. Na experiência do marinheiro, no roteiro e na embarcação, que além da comodidade e bem-estar, precisa entregar qualidade técnica e tecnológica — atributos que, ao longo dos anos, a Intermarine aprendeu a dominar.

A marca volta à São Paulo Boat Show mais uma vez com o maior barco da feira: o Intermarine 25M, que será apresentado ao público na próxima sexta-feira, 19. Com quatro suítes e oito leitos, o projeto exterior é assinado pelo renomado designer Luiz de Basto. A embarcação tem como destaque o balcony lateral de 8 metros de comprimento e popa, que abriga a maior praça da categoria, com 23 metros quadrados livres.

"Os arquitetos tiveram um desafio de montagem, porque queríamos que a maioria dos pisos não tivesse degraus. O barco foi inteiro com móveis soltos, uma casa de 230 metros quadrados flutuando", contou a Roberta Ramalho, CEO da Intermarine. "Todas as questões de engenharia, navegação, sistemas, todos juntos ali em um modelo desse tamanho, sem degraus, foi um quebra-cabeça".

Com velocidade máxima de 30 nós e cruzeiro a 24 nós, o Intermarine 25M tem deslocamento carregado de 73 toneladas e é motorizado com 2 X Man de 1800 HP.  Só de área externa, o barco tem mais de 126 metros quadrados e consegue comportar até 26 pessoas. O flybridge, de 50 metros quadrados, é altamente configurável, com opções que incluem sofás, mesas e uma jacuzzi. Além das suítes, conta também com lavabo e uma meia-cabine.

Embora o estaleiro não divulgue o valor de seus modelos, a EXAME Casual apurou que o preço de embarcações desse porte começa na faixa dos R$ 40 milhões. A personalização se estende aos acabamentos e detalhes de design, para garantir que cada cliente tenha uma embarcação feita sob medida.

"A ideia é ter um avanço do que a gente já faz em personalização. Como é um piso livre, as áreas todas do barco tem este conceito: você vai decorar, transformar e rechear como quiser", disse a CEO.

Luxo com velocidade, tecnologia e bem-estar

Intermarine 70: o modelo inovador do estaleiro

O estaleiro, fundado em 1973, é um dos maiores do Brasil na criação de embarcações de lazer. Foi pioneiro na tropicalização de projetos náuticos e é o único do Brasil que trabalha 100% com personalização dos modelos que oferece — o principal diferencial para o resto do mercado.

Em conjunto do modelo inédito de 25M, o estaleiro retorna à São Paulo Boat Show com o Intermarine 70 — o segundo maior da marca. A embarcação se destaca pela combinação de design inovador e o flybridge de 50 metros quadrados, área ampla que pode ser configurada de várias maneiras, incluindo a instalação de sofás, mesas e jacuzzi.

Esse é o primeiro modelo do estaleiro que também incorpora o conceito de wellness à embarcação. Em parceria com a Technogym, especializada em equipamentos de fitness e bem-estar, a marca incorporou uma academia a bordo, equipada com aparelhos adaptados para o ambiente náutico: uma bike para exercícios cardiovasculares, um banco multifuncional para exercícios de força e resistência, e pesos configuráveis que permitem ajustar os halteres para o peso desejado.

Modelo 58 Offshore da Intermarine (Divulgação)

Fora do mundo dos iates, a Intermarine também leva ao São Paulo Boat Show o 58 Offshore, com design e tecnologia pensados para a máxima performance em corridas. O modelo é todo laminado em Kevlar com fibra de carbono, feita por infusão a vácuo, que garante mais leveza e resistência. A técnica resultou em uma redução de 2,5 toneladas no peso total de uma embarcação.

O sistema de propulsão é equipado com rabetas Arneson, hélices suíços Rolla e dois potentes motores MAM-1200hp. "Os barcos de corrida são minha grande paixão. Meu pai sempre correu de offshore, então posso dizer que estou na velocidade desde que nasci. Esse modelo é o ápice da nossa tecnologia e performance", completou Ramalho.

São Paulo Boat Show 2025

Esses e outros modelos da Intermarine estarão expostos na São Paulo Boat Show de 2025. Para o estaleiro, que participa desde a primeira edição, em 1998, este é evento o mais importante do ano e o principal para a parte comercial e vendas.

A empresa não divulga números de faturamento, mas segundo Roberta Ramalho, a feira serve como um termômetro para o fechamento do ano e para o planejamento de produção. "O evento tem um papel fundamental para medir o desempenho comercial e planejar a produção do próximo ano", destaca.

Neste ano, a São Paulo Boat Show ficará aberta entre os dias 18 a 23 de setembro no São Paulo Expo. A nova edição trará mais de 120 marcas nacionais e internacionais e espera receber mais de 40 mil pessoas nos próximos seis dias. Em 2024, a feira náutica vendeu mais de 700 barcos e a expectativa é que, neste ano, esses números sejam superados.

