Samuel L. Jackson e Danny Glover receberão Oscar honorário

Os atores Samuel L. Jackson e Danny Glover estão entre as quatro pessoas que receberão um Oscar honorário no próximo ano por suas contribuições ao cinema e ao mundo, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta quinta-feira.

Os dois estão entre os próximos ganhadores do Prêmio dos Governadores da academia, que será entregue em uma cerimônia em janeiro. Outros homenageados são a roteirista e diretora Elaine May e a atriz norueguesa Liv Ullmann.

Os ganhadores "tiveram um impacto profundo no cinema e na sociedade", disse o presidente da Academia, David Rubin, em comunicado.

Jackson, que interpretou Nick Fury em "Vingadores" e em outros filmes da Marvel, apareceu em mais de 100 filmes ao longo da carreira. Ele foi indicado ao Oscar por seu papel de assassino no drama "Pulp Fiction", de 1994, do diretor Quentin Tarantino.

Ullmann foi uma colaboradora frequente do diretor sueco Ingmar Bergman. Ela apareceu em "Quando Duas Mulheres Pecam", "A Paixão de Ana", "Gritos e Sussurros" e outros filmes de Bergman. Ullmann foi indicada para melhor atriz pelo filme "Os Emigrantes" de 1971 e pelo filme "Face a Face" de 1976.

May recebeu indicações ao Oscar de melhor roteiro adaptado por "O Céu Pode Esperar", de 1978, e "Segredos do Poder", de 1999. No início de sua carreira, ela fez parte da dupla de comédia Nichols and May, que estreou em 1958, com Mike Nichols.

Glover, estrela dos filmes "Máquina Mortífera", receberá o Prêmio Humanitário Jean Hersholt por sua defesa da justiça e dos direitos humanos. Ele atualmente atua como um embaixador da boa vontade do Unicef.