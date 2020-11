Saiba como repaginar completamente sua casa com o estilo escandinavo

Antes de pensar em comprar objetos para repaginar sua casa o mais prudente é ter um plano. Sabendo que linha estética você irá seguir, será mais fácil reconhecer o modelo de muitos artigos, desde revestimentos até os móveis – como armário de cozinha, guarda-roupa, sofá e tudo mais. Sem inspiração? Aposte no estilo escandinavo.

O surgimento do estilo escandinavo de decoração

Trata-se de um modelo de decoração que é inspirado em residências construídas no norte do Hemisfério Norte – mais precisamente em países como Escandinávia, Dinamarca e Finlândia. Por lá, em razão das épocas mais frias, as casas recebem um tratamento diferenciado para que os ambientes fiquem mais quentinhos, confortáveis, agradáveis e, assim, convidativos.

Exemplo de ambiente no estilo escandinavo Exemplo de ambiente no estilo escandinavo

Claro que o clima não é o mesmo em todas regiões no mundo, tornando o estilo escandinavo original difícil de ser replicado por completo em qualquer residência. Mesmo assim, o modelo ainda pode ser uma referência para muitos projetos, inclusive no Brasil – porém, com ajustes.

As principais características do estilo escandinavo de decoração

O estilo escandinavo agrada muitas pessoas, por isto sempre está entre os mais pesquisados e requisitados. Ele é, em parte, minimalista e clean. Mas não deixa de ser surpreendente. Isso porque apresenta vários detalhes bem especiais, sobretudo expondo formas de explorar corretamente os elementos naturais do país local – incluindo matéria-prima transformada artesanalmente em móveis e ornamentos.

Cômodo decorado no estilo escandinavo Cômodo decorado no estilo escandinavo

“É um ‘décor’ mais limpo, sem excessos, com muita luminosidade, pois tem a questão do frio do norte europeu. É feito de linhas retas, formas simples e cores neutras”, afirmou a arquiteta Camila Valentini. Para quebrar um pouco os tons neutros, é possível usar elementos com aspecto envelhecido, criando um contraste.

A madeira é um material que sempre ganha muito destaque em decorações escandinavas. Ela aparece em vários detalhes dos projetos, incluindo elementos estruturais de arquitetura, como treliças para estruturas de telhados. O elemento fogo se faz bastante presente, representado pelas lareiras e outros aquecedores. E ainda são utilizados nos espaços peles e lãs – podem ser sintéticas, claro.

Exemplo de ambiente no estilo escandinavo Exemplo de ambiente no estilo escandinavo

Os vasos de plantas também são um ótimo complemento para os ambientes em estilo escandinavo. Para a cobertura de paredes, tintas em cores claras ou neutras e revestimentos naturais, como madeira e tijolinhos. As peças de marcenaria costumam ter linhas retas e também expõem os materiais crus, sem acabamento – a não ser verniz transparente.

Exemplo de ambiente no estilo escandinavo Exemplo de ambiente no estilo escandinavo

Como usar a decoração escandinava no Brasil

Toda a arte importada ganha, por aqui, um toque de brasilidade. De fato, não dá para reproduzir tudo da mesma forma sem deixar de pensar no que é disponível em solo nacional e também o que é valorizado pelo povo de acordo por seus costumes e influências. Por exemplo, a realidade daqueles que vivem do campo e lidam com a terra e mesmo a ideia de tornar os cômodos mais calorosos, porém não quentes termicamente.

Então, aqui no Brasil, algumas características da decoração escandinava europeia foram mantidas, como as cores claras nas paredes. Mas também são utilizados móveis em madeira trabalhada em pátina – para clarear as peças -, e também a mescla com peças em metal, barro e palha. No lugar do tricô pesado, itens de crochê. E a natureza fica ainda muito presente principalmente nos cenários, inclusive em quadros.

Para um resultado adequado, condizente com o que propõe o estilo escandinavo, deve-se manter a simplicidade da decoração. Esse é o segredo desse tipo de decoração e que pode deixar sua casa linda e cheia de charme.

Essas dicas de decoração escandinava foram criadas pela equipe Viva Decora.