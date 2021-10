Ryan Gosling é o novo embaixador global da TAG Heuer

A fabricante suíça de relógios de luxo TAG Heuer anuncia na manhã desta quinta-feira (7) o ator Ryan Gosling como seu novo embaixador global. Apesar da extensa carreira como galã de Hollywood, esta é a primeira vez que Gosling firma uma parceria com uma marca. À imprensa, a TAG Heuer disse ter escolhido o ator por ele "representar uma nova masculinidade, sensível e discreta, de uma confiança natural e leve, assim como a marca".

"Ryan é um verdadeiro artista, que se dedica aos seus projetos como nenhum outro, do desenvolvimento do personagem à direção criativa. O filme 'Drive' representa o elo mais forte dele com quem somos hoje", disse Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer, durante o evento da marca em Los Angeles.

Em "Drive", lançado em 2021, Gosling interpreta um motorista particular que também faz as vezes de piloto de fuga em assaltos. Solitário e misterioso, seu estilo de vida começa a mudar quando ele se apaixona por uma mulher cujo marido está prestes a sair da prisão. No Brasil, o longa está disponível na Globoplay.

Novo embaixador, novo modelo

Para marcar a chegada de Gosling à TAG Heuer, a marca anunciou junto com a sua chegada o lançamento do modelo Carrera Three Hands, que referencia a relação da marca com o automobilismo. Um dos mais elegantes modelos do extenso portfólio da grife, o Three Hands tem um design de linhas limpas e que privilegia a legibilidade antes de tudo - já que os motociclistas precisam ver as horas num relance.

TAG Heuer Carrera Three Hands: novo lançamento da grife Suíça marca a chegada de Ryan Gosling como embaixador

"Aprecio muito esse design atemporal, limpo e simples no geral. Quando eu era criança, nosso orçamento era muito apertado, o que me fez um apreciador das coisas simples e atemporais - muito mais do que de tendências", disse Gosling no lançamento do Three Hands, cujo modelo original foi lançado em 1963.

A nova coleção do Heuer Carrera conta com quatro versões: a Carrera Day Date 41 mm, a Carrera Twin-Time Date 41 mm, a Carrera Date 39 mm e a Carrera Date 29 mm. No total, são 13 diferentes diferentes modelos na coleção.