Ryan Gosling e Chris Evans vão estrelar o filme mais caro da Netflix

Chris Evans, conhecido por interpretar o Capitão América, e Ryan Gosling, de Blade Runner 2049, vão protagonizar o filme mais caro já produzido pela plataforma de streaming Netflix. O longa, chamado The Gray Man, será dirigido pelos Irmãos Russo, no primeiro trabalho da dupla após Vingadores: Ultimato.

Segundo informações do site Deadline, o orçamento para o filme pode chegar a 200 milhões de dólares, com o objetivo de criar uma franquia do mesmo porte que a saga 007. O roteiro, escrito por Joe Russo, é baseado no livro de Mark Greaney , lançado em 2009. Nele, o personagem principal, Court Gentry, é um assassino de aluguel, que já havia sido um agente da CIA.

A produção, que deve começar a ser filmada ainda em 2020, vai mostrar um duelo entre dois matadores. Gentry (estrelado por Ryan Gosling) será perseguido por Lloyd Hansen (Chris Evans), um antigo colega da CIA. Ainda não há previsão de estreia para o filme, que depende da duração da pandemia do coronavírus.