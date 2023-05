Rosewood São Paulo realiza Pet Show com programação especial para animais e convidados

O Rosewood São Paulo irá realizar no sábado, 13, um evento especial para pets e convidados. Em parceria com a Pet Palazzo, referência de luxo para hospedagem de cães, a programação contará com itens de recreações, roupas, fantasias para um desfile, picolés e rações.

Por ser um hotel pet friendly, que recebe animais de todos os tamanhos e espécies, o Rosewood São Paulo disponibilizará um quarto como showroom para mostrar toda a experiência que os hóspedes pets recebem, como caminhas, potes para água e ração, garrafinha de água, tapete higiênico, entre outras amenidades.

Alimentação especial

Os itens podem ser encontrados também nos restaurantes Taraz e Le Jardin. Há ainda um menu de refeições que podem ser solicitadas nas acomodações com opções variadas de proteínas, como frango orgânico, salmão e burger de wagyu, além de vegetais de guarnição e snacks para os animais.

Para conscientizar a importância da adoção, uma ONG vai realizar uma campanha de amparo animal. Apenas para hóspedes e convidados, o Pet Show tem início às 9h, com um coquetel de boas-vindas, seguido de recreação para pets e, às 11h, um desfile no Jardim dos Ciprestes.