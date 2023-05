De bebidas a produtos de beleza: conheça 6 clubes de assinatura

Uma pesquisa realizada pela Betalabs, com dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), revelou que os clubes de assinatura movimentam cerca de R$ 1 bilhão na economia brasileira por ano. Se antes, o formato era comum para jornais e revistas, agora o serviço contempla os mais variados modelos de negócios como gin, vinho, livros e até pets.

Confira 6 modelos de diferentes clubes de assinatura para aproveitar:

O The Alchemist Club, da The Gin Flavors, maior hub de gins do país, foi criado com o objetivo de oferecer experiências ímpares para os consumidores que apreciam o destilado. A cada mês, todos os seus sentidos são postos à prova por meio de uma seleção exclusiva de gin, botânicos e água tônica. O serviço disponibiliza produtos e condições que se adequam ao perfil dos participantes. Ao todo são 3 categorias: nacionais artesanais, uma seleção exclusiva de gins brasileiros – premiados internacionalmente por levar em conta a biodiversidade brasileira em sua produção–; os clássicos, que contemplam garrafas de diferentes países com rótulos de menor complexidade – ideais para quem está iniciando sua relação com a bebida. E, por fim, a categoria Super Premiums, que conta com uma escolha harmônica dos ingredientes e botânicos, somada ao tipo do processo de destilação.

Os preços partem de R$169,90 e todos os planos contemplam 1 gin, 6 unidades de água tônica, 1 botânico, 1 brinde e 1 revista The Alchemist. Ao fazer parte do clube, o consumidor ainda tem 10% de desconto em todas as compras da loja online.

A Winet tem o objetivo de levar o melhor do vinho para dentro da casa dos consumidores. Os vinhos são garimpados levando em consideração a consistência do produtor e de toda a sua linha de vinhos. Além disso, a seleção é também baseada na exclusividade, ou seja, são vinhos que, em sua maioria, não são facilmente encontrados em lojas e supermercados.

O clube disponibiliza 4 perfis: o iniciante, entusiasta, expert e o master. Em cada um deles, são disponibilizados 2 planos com a possibilidade de receber 2 ou 4 garrafas, e cada plano dá direito a 2 rótulos distintos com preços abaixo do mercado. Ser um sócio do Winet Club também dá direito a descontos em cursos, degustações e wine dinners (jantares harmonizados). O valor das mensalidades varia conforme o plano escolhido.

O belle.club é o primeiro salão de beleza por assinaturas do país. A partir de uma mensalidade única, é possível ir a uma das unidades selecionadas e ter acesso a serviços de smart escova, manicure e pedicure. São 3 planos mensais distintos pela frequência de visitas e todos garantem que as assinantes ficarão prontas em até 1 hora, mesmo que utilizem mais de um serviço de uma vez. se fizerem tudo de uma só vez. A assinatura, assim como o agendamento dos serviços, pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo da marca, disponível na App Store e no Google Play. Atualmente, a marca conta com 10 unidades em operação presentes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Distrito Federal.

Com 29 anos no mercado, a Clinicão é a primeira franqueadora de serviços veterinários do Brasil. A ideia é dar apoio aos veterinários para que possam iniciar seu empreendimento. Atualmente, a marca conta com 4 unidades em operação no estado de São Paulo e, seu modelo de clube de assinaturas, o Clinicão Plus, os tutores contam com o apoio dos veterinários da rede. É possível tirar dúvidas diretamente com o profissional e receber conteúdos exclusivos do mundo dos pets no Whatsapp. A função pode ser assinada por menos de R$1 por dia e possibilita ao cliente 10% de desconto nos serviços da rede, além de 5% nos medicamentos da franquia.

A Petiko é um clube de assinatura que reúne produtos desenvolvidos por especialistas em nutrição e diversão animal. A cada mês, apresenta um tema diferente com uma seleção de itens para garantir a satisfação dos pets e seus tutores. Os itens enviados variam de acordo com a característica do pet e da trilha de experiência escolhida no ato da assinatura. No caso dos cães, em cada trilha são enviados cinco itens, entre petiscos, brinquedos interativos e outros produtos. A básica é a Essencial (a partir de R$ 84,90), em que também é enviada uma pelúcia. Na Trilha Mordedores (a partir de R$ 94,90), para cães que não se dão bem com pelúcias, ela é substituída por outro brinquedo. E na Trilha Body Parts (a partir de R$ 104,90), a diferença é que os pets recebem petiscos desidratados, body parts como ossos, orelhas, e tendões e alimentos úmidos.

Para os gatos, também são três trilhas. Na Trilha Diversão (a partir de R$ 74,90), são dois brinquedos, dois alimentos úmidos e um petisco. Na Trilha Essencial (a partir de R$ 97,90), é incluído um pacote de areia natural. E na Trilha Essencial Família (a partir de R$ 117,90), ideal para quem tem mais de um gato, são enviados dois pacotes da areia natural.

Em comemoração aos seus 30 anos de existência, a marca Alphabeto presenteia as famílias com uma super novidade: o clube de assinaturas de livros infantis História de Vestir. Voltado para crianças de 3 a 8 anos de idade, o projeto conta com um time de autores e desenhistas dedicados exclusivamente para criar enredos lúdicos, divertidos e seguros para os pequenos leitores.

Durante todos os meses, além de uma obra inédita, o assinante recebe também uma roupinha ou acessório baseado na temática da história ou no personagem principal. A ideia é presentear os pequenos com elementos para que eles reproduzam no dia a dia o que acabaram de ler no livro daquele mês. Dentre os complementos que já foram enviados dentro da caixa estão vestidos, pijaminha duas peças, camisa com proteção solar, mochilas, dentre outros. A assinatura custa a partir de R$ 79,90 (plano semestral) + frete. "Nosso objetivo, desde o início, era expandir nosso mundo mágico e colorido, tão presente em nossas peças, para dentro das páginas dos livros", explica Marcela Furtado, Diretora Criativa da Alphabeto.

