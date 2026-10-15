O piloto brasileiro que correrá em 2027 na Fórmula 1. E não é o Gabriel Bortoleto

RESUMO ＋ A equipe de Fórmula 1 Haas anunciou nesta quinta-feira Rafael Câmara como piloto titular a partir de 2027, com contrato multianual. O brasileiro de 21 anos lidera a Fórmula 2 em 2026 e integra há cinco anos a Academia de Pilotos da Ferrari, programa de jovens talentos da escuderia italiana.

O Brasil terá mais um piloto no grid da Fórmula 1 a partir de 2027. Rafael Câmara fará sua estreia na equipe Haas, em contrato multianual. Com diversos títulos no kart, FRECA, F3 e atualmente liderando a Fórmula 2, o jovem brasileiro de 21 anos é uma das principais apostas da Academia Ferrari para competir na escuderia de Maranello no futuro.

“Estou muito feliz por me juntar à TGR Haas F1 Team como piloto titular na F1. É um passo importante na minha carreira e quero agradecer a Gene Haas e Ayao Komatsu pela confiança que depositaram em mim. Também sou muito grato à Ferrari Driver Academy pelo apoio e por tudo o que contribuíram para o meu desenvolvimento ao longo dos anos, bem como à minha família por sempre estar ao meu lado nessa jornada. Agora, meu foco é me preparar da melhor maneira possível para esse novo desafio. Há muito o que aprender, e estou ansioso para trabalhar com a equipe, entender o carro e continuar a me desenvolver como piloto”, disse Câmara, que foi anunciado nesta quinta-feira como piloto titular do time a partir de 2027.

Talento da nova geração

Mas, afinal, por que Rafael Câmara é considerado um dos maiores talentos de sua geração? E por que a Ferrari aposta tanto na carreira do brasileiro? Tratado como uma joia desde que entrou no programa de pilotos da equipe italiana, há cinco anos, Câmara chamou atenção desde que estreou nos principais campeonatos brasileiros de kart.

Nascido em Recife (PE), Rafael Câmara estreou no kartismo em 2011, quando tinha apenas seis anos de idade, no Campeonato Pernambucano. Depois, migrou para as competições nacionais, conquistando títulos paulistas e o mais importante, o Brasileiro de Kart, em 2018, no Kartódromo Granja Viana. Depois, Câmara migrou para Europa, onde conquistou vitórias e pódios na elite do kartismo mundial, sendo vice-campeão do mundo da categoria OK Júnior e, um ano depois, no top-5 do Campeonato Europeu.

Em 2021, Câmara faturou os títulos do WSK Champions Cup, do WSK Super Masters e do Champions of the Future, títulos que foram conquistados no passado por nomes como Max Verstappen.

O brasileiro também foi vice-campeão europeu de kart e o sucesso chamou atenção da Ferrari, que o convidou para uma seletiva ao final daquele ano. Câmara foi o escolhido e passou a defender a escuderia de Maranello como piloto do programa de jovens talentos em 2022, quando passou a competir de fórmulas.

A estreia foi como vice-campeão da F4 dos Emirados Árabes Unidos, além de terceiro colocado nas F4 Alemã e F4 Italiana. Um ano depois, Câmara garantiu o terceiro lugar na Fórmula Regional do Oriente Médio e o quinto posto na FRECA, onde venceu duas corridas enfrentando um adversário que em 2027 encontrará na F1: o italiano Kimi Antonelli, que já era piloto oficial Mercedes e neste ano lidera o Mundial de 2026, podendo se sagrar o mais jovem campeão da F1 no próximo final de semana no GP dos Estados Unidos, em Austin.

Em 2024, Câmara emendou a sequência impressionante de títulos nas categorias de base que o levou para F1: foi campeão da FRECA com sete vitórias, 12 pódios e 7 poles positions em dez rodadas duplas. O passo seguinte foi a ida para a F3 em 2025, onde venceu quatro vezes, marcou cinco poles e faturou o título com uma etapa de antecipação, na Hungria.

Em 2026, Rafael Câmara disputa a F2 e lidera o campeonato após a realização de 12 etapas. O brasileiro tem três vitórias, todas obtidas em corridas principais, além de seis pódios e cinco poles positions, maior número entre todos os competidores no ano. A velocidade pura foi o que chamou atenção da Haas, que fez uma seletiva com cinco pilotos e o brasileiro foi o melhor deles, em agosto, quando ele pilotou o VF-25 da equipe no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal.

Aprendizado na Haas

“Estou muito feliz por contratar um talento tão jovem e incrível como Rafael Câmara", disse Ayao Komatsu, chefe de equipe da TGR Haas F1 Team. "Não preciso falar para todo mundo sobre suas conquistas nas categorias de base, pois foram muito impressionantes; e, em sua temporada de estreia na F2, a velocidade que ele demonstrou em alguns momentos muito difíceis, como nas classificações em Mônaco e Montreal, mostra o potencial que ele tem. Quando o colocamos para pilotar em nosso programa TPC em Portugal, Rafa mostrou que conseguia se virar muito bem mesmo sem muito tempo para se familiarizar com o carro; ele nos mostrou mais do que apenas velocidade bruta e conseguiu criar um ambiente para tirar o melhor de si mesmo. Foi muito impressionante e, sem dúvida, as voltas que ele completou foram especiais. Estamos todos entusiasmados com essa oportunidade e, como TGR Haas F1 Team, estamos realmente comprometidos em cultivar esse talento e proporcionar um ambiente onde ele possa se desenvolver.”

O brasileiro também foi elogiado por Gene Haas, proprietário da equipe TGR Haas F1 Team. “Estou animado para ver o que Rafael Câmara pode conquistar na F1, depois de ter acompanhado suas conquistas ao longo de sua trajetória na F3 e na F2 neste ano. Agora ele terá um desafio diferente, mas, com base na experiência que tivemos com Ollie Bearman, que seguiu uma trajetória semelhante, sabemos que esses pilotos mais jovens estão bem preparados e podem causar um impacto imediato na equipe. Rafa impressionou a equipe com seu desempenho no teste, então esperamos aproveitar isso e aprofundar nossa relação em tempo integral na próxima temporada”, disse o norte-americano.

Em entrevista exclusiva à EXAME Casual, no mês passado, Câmara falou sobre o sonho de chegar na F1, começando como uma brincadeira acompanhando o irmão mais velho. Uma curiosidade é que a avó materna deles, Niege Rossiter, foi uma das mulheres pioneiras no automobilismo brasileiro, vencendo competições importantes em circuitos de ruas famosos, no Recife, Interlagos e Rio de Janeiro nos anos 1960 com carros esportivos como DKW-Vemag.

“Quando o meu irmão começou a andar de kart, mesmo eu sendo muito novo ainda, me deu essa vontade. Quando eu era criança eu era bem mais agitado. Acho que eu sou mais tranquilo hoje, eu gastei toda a minha energia, assim, quando eu era pequenininho. E meus pais sempre falavam que eu dava bastante trabalho, sempre fui muito da correria. Então, acho que eu acabei me identificando com o esporte por deixar você tirar um pouco dessa energia, deixar você um pouco mais cansado. Quando eu comecei, em Recife (PE), começou sendo uma simples brincadeira, por uma paixão, e depois foi ficando bem mais sério”, relembrou Câmara.

O brasileiro também comentou sobre o apoio da Ferrari, que é parceira técnica da Haas, fornecendo câmbio e motores para o time e foi decisiva para que Câmara tivesse a chance de estrear na F1.

“Foi fundamental ter feito parte da Academia: evoluí muito como pessoa. Acabei vindo morar aqui na Europa bastante novo, morando sozinho em Maranello e aprendendo uma língua nova, aprendendo também a conviver com estrangeiros, então isso me ajudou muito a evoluir essa minha parte fora da pista. Sempre me deram bastante apoio e ajuda para eu fazer o meu melhor na pista e espero dar orgulho para eles dessa jornada que a gente fez nestes cinco anos juntos”, disse Câmara.

A aposta da Ferrari é que Câmara passe um período de aprendizado na Haas, onde terá um ambiente de menos cobrança por resultados e maior chance de desenvolvimento, conhecendo as pistas da F1, o ambiente ultracompetitivo, os novos carros etc. Atualmente, Charles Leclerc e Lewis Hamilton são os titulares da escuderia de Maranello, mas o futuro de Câmara rumo ao time mais histórico e cobiçado da F1 ganha um novo salto: ele já estreia na F1 em 2027 e seu futuro está nos carros vermelhos. Vai depender, claro, de sua velocidade, talento e maturidade – algo que os três últimos campeonatos que ele correu (FRECA, F3 e F2) mostram que ele tem tudo isso de sobra.