Companhias aéreas ignoram quase um terço dos pedidos de indenização por voos atrasados

Direitos do passageiro: 42% dos pedidos elegíveis foram aceitos logo na primeira resposta. (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Invest
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13h18.
Quase seis em cada dez pedidos de indenização considerados elegíveis por atraso ou cancelamento de voo foram rejeitados inicialmente pelas companhias aéreas em 2025, segundo levantamento da AirHelp que inclui o Brasil, além da União Europeia, Reino Unido, Turquia e Arábia Saudita.Em 31% das recusas consideradas indevidas, as empresas sequer responderam aos passageiros e, dependendo das circunstâncias e da comprovação dos prejuízos, esses casos podem resultar em indenização financeira.
Apenas 42% dos pedidos elegíveis foram aceitos logo na primeira resposta em 2025, ante 48% no ano anterior.
|Resultado da primeira resposta
|2024
|2025
|Pedidos elegíveis aceitos inicialmente
|48%
|42%
|Pedidos elegíveis rejeitados inicialmente
|52%
|58%
|Fonte: AirHelp
O dado que mais chama atenção no levantamento não está relacionado a tempestades, problemas técnicos ou controle de tráfego aéreo. A principal causa das rejeições consideradas indevidas pela AirHelp é simplesmente a ausência de resposta.
Em 31% dos casos classificados dessa forma, o passageiro apresentou o pedido, mas não recebeu retorno da companhia aérea. As alegações de condições meteorológicas adversas sem comprovação aparecem logo depois e representam 25% das recusas indevidas.
"É inaceitável que quase um terço das rejeições indevidas envolva pedidos simplesmente ignorados pelas companhias aéreas. (...) Isso dificulta que os passageiros obtenham indenização e prolonga a resolução de suas reclamações", de acordo com o diretor-geral da AirHelp no Brasil, Luciano Barreto.
A AirHelp reuniu os principais argumentos apresentados pelas companhias aéreas para rejeitar os pedidos que a empresa classificou como elegíveis. Os quatro motivos mais frequentes concentram 77% de todas as rejeições consideradas indevidas.
Além dos pedidos ignorados e das alegações de mau tempo, aparecem justificativas relacionadas ao controle de tráfego aéreo e recusas feitas sem nenhuma explicação ao passageiro.
|Motivo da rejeição
|Participação
|Como aparece nos casos analisados
|Pedido ignorado pela companhia aérea
|31%
|A empresa não envia resposta e deixa a solicitação sem retorno
|Condições meteorológicas
|25%
|A companhia atribui o problema a chuva, tempestade, vento, gelo ou baixa visibilidade, mas a AirHelp afirma não ter identificado comprovação dessas condições na rota
|Restrições do controle de tráfego aéreo
|11%
|O atraso ou cancelamento é atribuído ao controle de tráfego, mas a justificativa não é acompanhada de provas
|Rejeição sem justificativa
|10%
|A companhia responde ao passageiro, mas não explica por que o pedido foi negado
|Termos e condições da companhia
|3%
|O pagamento é recusado com base em regras próprias da empresa, embora a AirHelp sustente que o direito à indenização é determinado pela legislação aplicável
|Problemas técnicos
|3%
|A companhia atribui o problema a uma falha técnica que, segundo a AirHelp, em muitos casos poderia estar relacionada a questões evitáveis ou decisões operacionais
|Problemas operacionais no aeroporto
|3%
|A empresa alega uma ocorrência fora de seu controle no aeroporto sem apresentar provas suficientes, enquanto outros voos teriam operado normalmente
|Ocorrência em voo anterior
|2%
|O atraso é relacionado a um voo anterior, embora a AirHelp avalie que poderia haver tempo ou meios para reorganizar a operação
|Atraso insuficiente
|2%
|A companhia afirma que a duração do atraso não seria suficiente para gerar indenização, mas os dados analisados pela AirHelp indicariam o contrário
|Outros motivos
|10%
|Incluem greves, problemas aeroportuários e ameaças à segurança. Alguns podem ser legítimos, mas a AirHelp considera indevidos os casos em que a aplicação ao voo não é demonstrada
|Fonte: AirHelp
Uma companhia aérea não é obrigada a indenizar o passageiro em qualquer atraso ou cancelamento. Dependendo das regras aplicáveis ao voo, a empresa pode ser dispensada do pagamento se conseguir demonstrar circunstâncias que afastem sua responsabilidade.
O problema identificado pela AirHelp aparece quando o passageiro é ignorado, quando o pedido é recusado sem explicação ou quando a companhia utiliza uma justificativa que, segundo a análise, não é sustentada por evidências.
A própria AirHelp afirma que continua dando andamento a determinados pedidos após a primeira negativa e que alguns acabam sendo aceitos quando novas informações ou provas são apresentadas.
No Brasil, a discussão sobre indenização depende das circunstâncias de cada ocorrência e dos impactos causados ao passageiro. Segundo a AirHelp, não basta analisar apenas quantas horas o voo atrasou. Os transtornos e eventuais prejuízos provocados pela ocorrência também podem entrar na avaliação.
O material cita situações como a perda de uma consulta médica importante, o cancelamento de um contrato, a perda de um emprego ou a impossibilidade de comparecer a um evento pessoal relevante como exemplos que podem fundamentar pedidos de indenização contra uma companhia aérea.
A AirHelp afirma ainda que, quando há danos morais e eles podem ser comprovados, existe possibilidade de indenização financeira, que segundo a empresa geralmente pode chegar a até R$ 10 mil por pessoa. O valor não é automático e depende da avaliação de cada caso.
A chance de uma compensação também tende a ser maior, de acordo com o material, quando a própria companhia aérea é diretamente responsável pela ocorrência. A AirHelp cita como exemplos falhas técnicas e falta de tripulação.
A AirHelp destaca que os viajantes no Brasil são protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pelas normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Essas regras formam a principal base para os direitos dos passageiros e para as responsabilidades das empresas quando ocorrem problemas com voos.
A legislação brasileira mencionada no estudo alcança não apenas voos domésticos. Também entram nesse escopo viagens internacionais com partida ou chegada em aeroportos brasileiros e voos que tenham conexão no país.
Todavia, entre os principais motivos pelos quais os passageiros brasileiros não exercem seus direitos "estão a incerteza sobre como apresentar um pedido e o conhecimento limitado desses direitos", explica Barreto.
Quando a primeira resposta da companhia aérea é negativa, ou quando não existe resposta, parte dos passageiros pode desistir antes de tentar demonstrar que a solicitação deveria ser aceita.
Isso torna documentos e registros relacionados ao voo particularmente relevantes. Comunicações da companhia, comprovantes de despesas, informações sobre horários, registros de cancelamento e documentos capazes de demonstrar os prejuízos sofridos.
A AirHelp sustenta também que, quando a companhia utiliza circunstâncias que poderiam afastar sua responsabilidade, deve ser capaz de demonstrar que elas realmente se aplicavam ao voo.