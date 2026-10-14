Under Armour inaugura primeira Brand House no Brasil, em São Paulo

A Under Armour triplicou de tamanho no Brasil desde que passou a ser gerida pela Vulcabras, em 2018. Agora, a companhia quer acompanhar mais de perto como o consumidor escolhe seus produtos. Nesta quinta-feira, 15, a marca inaugura sua primeira Brand House brasileira, no Shopping Villa-Lobos, em São Paulo. A loja de 180 metros quadrados tem sortimento mais completo e espaço para apresentar suas tecnologias.

A unidade se soma a sete outlets, ao e-commerce e à distribuição pelo varejo multimarcas. A diferença está na proposta ao reunir categorias como corrida, treino, golfe e roupas para o dia a dia, além dos principais lançamentos globais, em um ambiente dedicado à marca.

“A loja representa um novo passo nessa trajetória, ampliando nosso contato direto com o consumidor e nos permitindo compreender melhor seus hábitos, preferências e necessidades”, afirma Rafael Gouveia, diretor corporativo de Operações da Vulcabras.

O endereço também atende a uma conveniência operacional. Além da afinidade do público do shopping com esporte e bem-estar, pesou na escolha a proximidade com o escritório da Vulcabras, que permitirá acompanhar a resposta dos clientes.

“Queremos usar essa experiência para aprofundar nosso conhecimento sobre hábitos e preferências, gerando aprendizados que orientem decisões de sortimento e distribuição e ajudem a avaliar futuras oportunidades para a marca no Brasil”, diz Gouveia.

O movimento ocorre no mesmo ano em que a suíça On abriu sua primeira loja própria no Brasil, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Inaugurada em julho, a unidade de 205 metros quadrados reúne calçados, roupas e acessórios, com a proposta de permitir que os consumidores experimentem as tecnologias da marca e conheçam um portfólio que vai além dos tênis de corrida.

O que a loja pode ensinar à operação

A abertura acrescenta à estrutura da Under Armour um espaço para observar quais produtos despertam interesse, como os clientes experimentam os modelos e quais atributos precisam ser explicados pela equipe. Essas informações devem ajudar a definir o que oferecer também nos demais canais.

“A Brand House amplia essa frente com uma proposta diferente, que combina um sortimento mais completo a uma experiência dedicada a apresentar os atributos, as tecnologias e a versatilidade dos produtos”, diz Gouveia.

Na avaliação do executivo, o resultado precisa ser observado para além do caixa da unidade. A expectativa é que o contato físico estimule a procura pela marca em outros pontos de venda.

“As lojas próprias, o e-commerce e o varejo multimarcas cumprem papéis distintos na relação com o consumidor e na distribuição dos produtos”, diz. “É essa atuação integrada, e não apenas o desempenho isolado de uma unidade, que sustenta o potencial do varejo próprio para o desenvolvimento da Under Armour no Brasil.”

A companhia não apresentou um calendário de novas Brand Houses nem indicou quais cidades poderão receber o formato. A rede ganhou um outlet em Chapecó no mês passado e chega agora a oito lojas no país.

“Nossa estratégia não é expandir a qualquer custo, mas identificar oportunidades em que o investimento faça sentido para o negócio, considerando o potencial de cada mercado, o perfil do consumidor e o papel daquela operação na distribuição”, afirma Gouveia.

Rafael Gouveia, diretor corporativo de Operações da Vulcabras e Jefferson Lemos, general manager da Under Armour no Brasil (Under Armour/Divulgação)

Por que os calçados ganham espaço

Na loja brasileira, os calçados terão destaque na seleção de produtos e no espaço de exposição. Segundo Jefferson Lemos, general manager da Under Armour no Brasil, corrida e treino estão entre as categorias que se destacam nos resultados, sobretudo nessa divisão.

“Uma das principais particularidades do mercado brasileiro é a relevância da divisão de calçados. Por isso, temos uma curadoria específica para o país, com maior destaque e espaço dedicado no ambiente da loja”, diz Lemos.

Parte desse portfólio nasce do desenvolvimento local. Gouveia cita o UA NonStop, voltado à corrida, o Tribase Reps 3, para treino, e o Quicker, da linha de inspiração esportiva. A operação combina esses produtos com o acesso às inovações globais da Under Armour.

O uso de roupas esportivas fora do treino também influencia a oferta. “A roupa esportiva passou a fazer parte do dia a dia das pessoas, acompanhando diferentes momentos da rotina, dentro e fora da academia, sem abrir mão de tecnologia, conforto e funcionalidade”, afirma Lemos.

Para os próximos anos, o executivo vê oportunidades no golfe e nos esportes de quadra, como basquete e vôlei. A Olimpíada de 2028 aparece no planejamento como uma ocasião para trabalhar produtos e comunicação com o consumidor. “Nosso objetivo é levar os atributos que definem a Under Armour para além do esporte, oferecendo versatilidade para acompanhar o consumidor em toda a sua rotina”, diz.