39% dos brasileiros aceitariam anúncios em troca de acesso gratuito a conteúdos

RESUMO ＋ Pesquisa encomendada pela Fusify, empresa de tecnologia em publicidade digital do ecossistema da Membrana Media, mostra que 39% dos brasileiros assistiriam a um anúncio curto para acessar uma matéria atrás de paywall, enquanto 8% pagariam assinatura. O levantamento com 814 adultos aponta espaço para modelos publicitários como o AdWall, que libera conteúdo após uma experiência publicitária curta.

Uma nova pesquisa realizada com consumidores brasileiros aponta que 39% escolheriam assistir a um anúncio curto para ter acesso a uma matéria jornalística atrás de um paywall, enquanto apenas 8% estariam dispostos a pagar por uma assinatura.

Os achados destacam uma oportunidade para que os veículos de imprensa explorem alternativas baseadas em publicidade, à medida que buscam maneiras sustentáveis de financiar o jornalismo digital.

O estudo, encomendado pela Fusify, empresa de tecnologia em publicidade digital que faz parte do ecossistema da Membrana Media, surge em um momento em que a indústria de notícias no Brasil se adapta a mudanças significativas na forma como o público acessa e consome informação.

De acordo com o Digital News Report 2026, do Instituto Reuters, apenas 15% dos brasileiros atualmente pagam por notícias online, uma queda de cinco pontos percentuais em relação a 2023. O relatório também destaca o papel crescente das redes sociais e de ferramentas baseadas em IA no consumo de notícias.

A aposta da Membrana

O AdWall é a solução desenvolvida pela Membrana. Como alternativa ao PayWall, ele oferece uma alternativa ao acesso exclusivo por assinatura, impulsionado pela demanda publicitária da Fusify.

Quando os leitores se deparam com um conteúdo restrito, eles podem optar por interagir com uma experiência publicitária curta (vídeo, banner ou animação) em troca da liberação do artigo.

Isso permite que os veículos gerem receita publicitária com leitores que não estariam dispostos a pagar por uma assinatura, ao mesmo tempo em que oferece aos anunciantes a oportunidade de alcançar públicos em ambientes editoriais consolidados.

"A questão para os veículos já não é simplesmente se os leitores vão pagar por notícias, mas sim como construir modelos sustentáveis que reflitam a maneira como as pessoas realmente consomem conteúdo digital. Nossa pesquisa sugere que há demanda por alternativas ao modelo 'pague ou saia'.

O AdWall é uma forma de ponte para essa lacuna, permitindo monetizar audiências que talvez não assinassem, ao mesmo tempo em que dá aos anunciantes acesso a leitores engajados", explica Daniela Benoit, Head de Vendas da Fusify Brasil.