Quando começou a escala 6x1 no Brasil? Veja o histórico desde a CLT

Fim da 6x1: Defensores da proposta afirmam que a mudança também visa melhorar a saúde mental e a produtividade dos trabalhadores (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
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Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13h14.
A escala 6x1, que prevê seis dias de trabalho para um de descanso, tem origem nas reivindicações do movimento operário brasileiro e na regulamentação da jornada de trabalho ao longo do século XX. A Constituição de 1934 estabeleceu o limite de 48 horas semanais, posteriormente incorporado à CLT de 1943. Em 1988, a jornada máxima foi reduzida para 44 horas semanais. O debate sobre o fim da escala 6x1 voltou ao Congresso com propostas para ampliar os dias de descanso e reduzir a carga horária.
A escala 6x1, em que o trabalhador cumpre seis dias de trabalho para um de descanso, tem raízes na história da regulamentação da jornada de trabalho no Brasil. O modelo limita uma jornada de 48 horas semanais de trabalho, que vigorou durante décadas no país, e à garantia de repouso semanal remunerado.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída em 1943, foi precedida por reivindicações de sindicatos e movimentos operários que, desde o início do século XX, pressionavam por limites para as jornadas exaustivas e melhores condições de trabalho. A CLT, então, reuniu regras sobre duração da jornada, férias, descanso remunerado e condições de trabalho.
Ao longo das décadas seguintes, novas conquistas alteraram os limites legais da jornada. A Constituição de 1988 reduziu o teto semanal de 48 para 44 horas, regra que permaneceu como referência geral até o debate atual sobre o fim da escala 6x1.
A reivindicação por limites para a jornada de trabalho antecede em décadas a legislação trabalhista consolidada durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas, período conhecido como Estado Novo (1937-1945). No início do século 20, trabalhadores organizados em sindicatos e associações operárias já defendiam a redução das horas de trabalho, melhores salários e proteção contra acidentes.
Em 1912, durante o quarto Congresso Operário Brasileiro, foi criada a Confederação Brasileira do Trabalho (CBT), que reuniu reivindicações como a jornada de oito horas, a semana de seis dias e a criação de mecanismos de proteção ao trabalhador.
A mobilização também apareceu em greves e manifestações. A greve geral de 1917, que teve início em São Paulo e se espalhou para outras regiões, foi um dos marcos da organização dos trabalhadores na Primeira República. As paralisações refletiam a insatisfação com salários baixos, aumento do custo de vida, influenciado pela Primeira Guerra Mundial, e condições precárias de trabalho.
Essas mobilizações não resultaram imediatamente em uma regra nacional que atendesse a todas as reivindicações, o que veio a acontecer quase três décadas depois. No entanto, ajudaram a consolidar a jornada de trabalho como uma questão central do movimento operário brasileiro.
A Constituição de 1934, promulgada durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, estabeleceu a jornada de trabalho de oito horas diárias e o limite de 48 horas semanais.
A mudança ocorreu em um período de reorganização das relações entre Estado, empregadores e trabalhadores. A partir de 1930, primeiro ano da Era Vargas, o governo federal ampliou a estrutura institucional voltada ao trabalho, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a expansão da legislação trabalhista.
Essas medidas, no entanto, coexistiram com restrições à autonomia sindical. O período combinou a concessão de direitos reais com o controle político dos trabalhadores.
Em 1.º de maio de 1943, Vargas assinou o Decreto-Lei n.º 5.452, que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que entrou em vigor em 10 de novembro daquele ano.
O texto não determinou apenas a 6x1, com teto de 48 horas semanais, mas reuniu e sistematizou normas que já vinham sendo produzidas desde o início da década de 1930. Entre os temas regulamentados estavam jornada de trabalho, férias, descanso remunerado, condições de segurança e higiene e registro dos contratos profissionais.
A segunda redução do limite geral da jornada semanal ocorreu durante a Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988. Até então, a regra geral era de 48 horas semanais. A nova Constituição estabeleceu o teto de 44 horas, mantendo o limite de oito horas diárias.
A mudança foi resultado de uma disputa entre diferentes setores durante a Constituinte. Representantes dos trabalhadores e dos movimentos sindicais defendiam uma redução maior, para 40 horas semanais. Setores empresariais e parlamentares contrários à proposta resistiram à diminuição mais acentuada.
A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988, durante o governo de José Sarney, e consolidou outros direitos trabalhistas, como o adicional de um terço nas férias, o seguro-desemprego e a ampliação da licença-maternidade. A nova Carta também reconheceu o direito de greve e ampliou a liberdade de organização sindical.
O limite de 44 horas semanais, estabelecido pela Constituição de 1988, permaneceu como referência geral nas últimas décadas.
A discussão sobre o fim da escala 6x1 ganhou novo impulso com mobilizações nas ruas e nas redes sociais. A pauta foi incorporada a propostas legislativas, como a PEC 8/2025, apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), e a PEC 221/2019, de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).
A proposta de Erika Hilton defendia uma jornada de quatro dias por semana e limite de 36 horas semanais. A de Reginaldo Lopes também previa a redução para 36 horas, com transição gradual de dez anos. Durante a tramitação conjunta na Câmara, o texto foi alterado e passou a prever jornada máxima de 40 horas semanais e dois dias de descanso remunerado.
A aprovação da proposta pelo Congresso, na noite da última quarta-feira, 14 de outubro de 2026, representa mais um capítulo dessa história.
A escala 6x1 é um modelo de organização da jornada em que o trabalhador exerce suas atividades durante seis dias e tem direito a um dia de descanso. A Constituição de 1988 estabelece o limite geral de 44 horas semanais e oito horas diárias de trabalho.
O modelo tem raízes nas reivindicações trabalhistas do início do século XX. A Constituição de 1934 estabeleceu a jornada de oito horas diárias e o limite de 48 horas semanais, enquanto a CLT, aprovada em 1943, reuniu e sistematizou as regras sobre jornada e descanso dos trabalhadores.
A escala 6x1 não foi criada por uma única pessoa. Sua formação está relacionada às reivindicações de sindicatos e movimentos operários e à legislação trabalhista consolidada durante os governos de Getúlio Vargas. A Constituição de 1934 e a CLT de 1943 foram marcos desse processo.
Durante os governos de Getúlio Vargas, o Brasil ampliou sua legislação trabalhista. A Constituição de 1934 estabeleceu limites para a jornada, e a CLT, aprovada em 1.º de maio de 1943, reuniu normas sobre duração do trabalho, férias, segurança e condições de trabalho. Essas medidas ocorreram em um contexto de controle estatal sobre os sindicatos.
A Constituição de 1988 reduziu o limite geral da jornada semanal de 48 para 44 horas, mantendo o teto de oito horas diárias. A mudança foi aprovada durante a Assembleia Nacional Constituinte, após debates entre representantes dos trabalhadores, setores empresariais e parlamentares.
Entre as propostas estão a PEC 8/2025, apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que previa uma jornada de quatro dias e 36 horas semanais, e a PEC 221/2019, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), que propunha a redução gradual para 36 horas semanais em dez anos. Durante a tramitação conjunta na Câmara, o texto passou a prever o limite de 40 horas semanais e dois dias de descanso remunerado.
O debate ganhou força com mobilizações nas ruas e nas redes sociais em defesa da redução da jornada e da ampliação do descanso semanal. A discussão chegou ao Congresso Nacional por meio de propostas de emenda à Constituição que buscam modificar os limites de trabalho estabelecidos em 1988.