Quando começou a escala 6x1 no Brasil? Veja o histórico desde a CLT

RESUMO ＋ A escala 6x1, que prevê seis dias de trabalho para um de descanso, tem origem nas reivindicações do movimento operário brasileiro e na regulamentação da jornada de trabalho ao longo do século XX. A Constituição de 1934 estabeleceu o limite de 48 horas semanais, posteriormente incorporado à CLT de 1943. Em 1988, a jornada máxima foi reduzida para 44 horas semanais. O debate sobre o fim da escala 6x1 voltou ao Congresso com propostas para ampliar os dias de descanso e reduzir a carga horária.

A escala 6x1, em que o trabalhador cumpre seis dias de trabalho para um de descanso, tem raízes na história da regulamentação da jornada de trabalho no Brasil. O modelo limita uma jornada de 48 horas semanais de trabalho, que vigorou durante décadas no país, e à garantia de repouso semanal remunerado.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída em 1943, foi precedida por reivindicações de sindicatos e movimentos operários que, desde o início do século XX, pressionavam por limites para as jornadas exaustivas e melhores condições de trabalho. A CLT, então, reuniu regras sobre duração da jornada, férias, descanso remunerado e condições de trabalho.

Ao longo das décadas seguintes, novas conquistas alteraram os limites legais da jornada. A Constituição de 1988 reduziu o teto semanal de 48 para 44 horas, regra que permaneceu como referência geral até o debate atual sobre o fim da escala 6x1.

O caminho até a CLT

A reivindicação por limites para a jornada de trabalho antecede em décadas a legislação trabalhista consolidada durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas, período conhecido como Estado Novo (1937-1945). No início do século 20, trabalhadores organizados em sindicatos e associações operárias já defendiam a redução das horas de trabalho, melhores salários e proteção contra acidentes.

Em 1912, durante o quarto Congresso Operário Brasileiro, foi criada a Confederação Brasileira do Trabalho (CBT), que reuniu reivindicações como a jornada de oito horas, a semana de seis dias e a criação de mecanismos de proteção ao trabalhador.

A mobilização também apareceu em greves e manifestações. A greve geral de 1917, que teve início em São Paulo e se espalhou para outras regiões, foi um dos marcos da organização dos trabalhadores na Primeira República. As paralisações refletiam a insatisfação com salários baixos, aumento do custo de vida, influenciado pela Primeira Guerra Mundial, e condições precárias de trabalho.

Essas mobilizações não resultaram imediatamente em uma regra nacional que atendesse a todas as reivindicações, o que veio a acontecer quase três décadas depois. No entanto, ajudaram a consolidar a jornada de trabalho como uma questão central do movimento operário brasileiro.

O que mudou com a Constituição de 1934?

A Constituição de 1934, promulgada durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, estabeleceu a jornada de trabalho de oito horas diárias e o limite de 48 horas semanais.

A mudança ocorreu em um período de reorganização das relações entre Estado, empregadores e trabalhadores. A partir de 1930, primeiro ano da Era Vargas, o governo federal ampliou a estrutura institucional voltada ao trabalho, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a expansão da legislação trabalhista.

Essas medidas, no entanto, coexistiram com restrições à autonomia sindical. O período combinou a concessão de direitos reais com o controle político dos trabalhadores.

Em 1.º de maio de 1943, Vargas assinou o Decreto-Lei n.º 5.452, que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que entrou em vigor em 10 de novembro daquele ano.

O texto não determinou apenas a 6x1, com teto de 48 horas semanais, mas reuniu e sistematizou normas que já vinham sendo produzidas desde o início da década de 1930. Entre os temas regulamentados estavam jornada de trabalho, férias, descanso remunerado, condições de segurança e higiene e registro dos contratos profissionais.

Redução da jornada na Constituição de 1988

A segunda redução do limite geral da jornada semanal ocorreu durante a Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988. Até então, a regra geral era de 48 horas semanais. A nova Constituição estabeleceu o teto de 44 horas, mantendo o limite de oito horas diárias.

A mudança foi resultado de uma disputa entre diferentes setores durante a Constituinte. Representantes dos trabalhadores e dos movimentos sindicais defendiam uma redução maior, para 40 horas semanais. Setores empresariais e parlamentares contrários à proposta resistiram à diminuição mais acentuada.

A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988, durante o governo de José Sarney, e consolidou outros direitos trabalhistas, como o adicional de um terço nas férias, o seguro-desemprego e a ampliação da licença-maternidade. A nova Carta também reconheceu o direito de greve e ampliou a liberdade de organização sindical.

Por que a escala 6x1 voltou ao centro do debate?

O limite de 44 horas semanais, estabelecido pela Constituição de 1988, permaneceu como referência geral nas últimas décadas.

A discussão sobre o fim da escala 6x1 ganhou novo impulso com mobilizações nas ruas e nas redes sociais. A pauta foi incorporada a propostas legislativas, como a PEC 8/2025, apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), e a PEC 221/2019, de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

A proposta de Erika Hilton defendia uma jornada de quatro dias por semana e limite de 36 horas semanais. A de Reginaldo Lopes também previa a redução para 36 horas, com transição gradual de dez anos. Durante a tramitação conjunta na Câmara, o texto foi alterado e passou a prever jornada máxima de 40 horas semanais e dois dias de descanso remunerado.

A aprovação da proposta pelo Congresso, na noite da última quarta-feira, 14 de outubro de 2026, representa mais um capítulo dessa história.