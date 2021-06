Rolex e BBC lançam documentário para o Dia Mundial dos Oceanos

Nesta terça-feira 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, a gigante dos relógios Rolex está lançando o documentário "Perpetual Planet: Heroes of the Oceans". O filme traz a lendária oceanógrafa e embaixadora da Rolex Sylvia Earle junto a um elenco de cientistas marinhos para contar sobre o trabalho que está sendo realizado em todo o planeta para proteger os ameaçados ecossistemas dos oceanos.

A Rolex encomendou este documentário como parte de sua iniciativa Perpetual Planet, que apoia aqueles que estão buscando soluções para os desafios ambientais da Terra. Por meio de parcerias e programas, a marca vem apoiando esses exploradores e sua dedicação à preservação do meio ambiente.

No documentário "Heroes of the Oceans", a fundadora do Mission Blue, Sylvia Earle, apresenta seis profissionais cujo trabalho abrange desde o plantio de corais resilientes na Grande Barreira de corais da Austrália até o estudo do impacto dos ruídos humanos em animais marinhos que dependem do som para viver.

São seis cientistas marinhos - cinco dos quais são premiados pelo Rolex Awards for Enterprise -; além de Angélique Pouponneau, campeã do Mission Blue nas Seychelles; e Ghislain Bardout, cofundador e diretor das expedições polares Under The Pole. Segundo Earle, “Cada um de nós pode fazer a diferença ao inspirar os outros. Podemos criar um planeta perpétuo para as gerações futuras”, diz.

O filme produzido pela Unidade de Ciência da BBC Studios para a Rolex, e que será transmitido nos canais National Geographic, está disponível no rolex.org e no Youtube a partir de hoje.