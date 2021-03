Ricardo Almeida leva a loja para dentro da sua casa

Clientes mais assíduos de Ricardo Almeida se acostumaram a reparar qual era o veículo estacionado bem na frente de sua flagship, na rua Bela Cintra, em São Paulo. Uma Vespa, uma Ducati Diavel ou uma Mercedes AMG podiam ser indícios de que o estilista estava por lá, em algum atendimento exclusivo.

Pouca gente sabe, mas o alfaiate preferido dos empresários é um aficionado por velocidade, foi piloto de motociclismo na juventude e hoje é embaixador da linha AMG da Mercedes-Benz. Neste momento de fase emergencial em São Paulo, com o comércio fechado, não tem mais carro ou moto na frente da sua loja. Uma ação de Ricardo Almeida então para mostrar sua coleção casual no home office foi usar como cenário sua própria casa, no bairro dos Jardins, perto da loja da Bela Cintra.

Como o momento pede isolamento, a alternativa para o ensaio fotográfico caseiro foi levar para lá os manequins que ficam nos pontos de venda. São os bonecos, e não modelos reais, que ganham protagonismo na representação do consumidor em seu home office. Jardim, varanda, sala e escritório da casa de Ricardo Almeida se tornaram os cenários do homem contemporâneo que vê no trabalho em casa sua nova realidade de vida.

O shooting foi feito pela própria equipe da marca. As fotos são da diretora de marketing e produto Flávia Frota. “Estamos alinhados aos movimentos do mercado e de nossos consumidores”, afirma. “Muita gente não sabe, mas hoje temos uma linha de calças jeans mais confortáveis que muitas calças de moletom, ideais para trabalhar em casa.”

A coleção que já estava à venda inclui sneakers (639 reais), bermudas de algodão com elastano (879 reais), polos clássicas de algodão pima (529 reais), camisas de manga curta de algodão (545 reais) e o jeans com caimento de moletom (869 reais). As peças casuais seguem a mesma linguagem da linha de alfaiataria do estilista, que tem como marca o uso de tecidos nobres e o caimento slim.

“Com as lojas fechadas novamente durante este período vimos mais uma vez a necessidade de nos reinventar”, diz Giovana De Pieri, head de marketing da Ricardo Almeida. “Com essa ação focada nas redes sociais o objetivo é aumentar o awareness da linha casual da marca, criar conexão com o nosso público de uma forma simples mostrando este lifestyle da realidade hoje.”

A marca inaugurou seu e-commerce no começo da pandemia, no ano passado. Antes, as vendas eram exclusivas nas lojas ou em marketplaces de luxo, como a shop2gether. A transformação digital incluiu a criação de canais de atendimento por WhatsApp. Os resultados, segundo a marca, foram bastante expressivos. Se fosse uma loja física, o canal online estaria entre os cinco principais pontos de venda marca. Também ajudou a trazer um público mais jovem - e mais casual, como pedem os novos tempos.