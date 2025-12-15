Pop-up da Riachuelo em SP apresenta conceito que guiará expansão em 2026

A Riachuelo escolheu a famosa Rua dos Pinheiros, em São Paulo, para abrir um espaço que vai além da ideia de loja. Segundo a companhia, o lugar funciona como um espaço de experiências em que a marca celebra seu lado mais brasileiro. Inaugurada no dia 12 de dezembro, a pop-up store traduz a jornada de transformação da empresa e reforça a loja física como o palco principal de encontro com seu público.

Para Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo, o novo ambiente mistura marca, produto e experiências, além de ativações que mudam constantemente. Criada para funcionar por 12 meses, a loja antecipa o novo conceito que vai inspirar a expansão e a revitalização das mais de 300 unidades da rede a partir de 2026.

“A pop-up resgata as nossas raízes com uma proposta inédita, que marca o início de uma nova fase de expansão e reformas. Nossa loja é um convite para o consumidor entrar, querer ficar e vivenciar a potência criativa e brasileira que queremos levar para cada uma das nossas lojas espalhadas pelo país”, conta Schroeder.

Ambiente vivo, dinâmico e colaborativo

Distribuído em 329 m² — sendo 240 m² de área de venda —, o espaço ganha vida com elementos que homenageiam o Brasil de forma calorosa. As novas cores proprietárias, o Verde Riachuelo e o Bege Duna, surgem inspiradas em paisagens naturais e se misturam à madeira, à cerâmica e a trançados artesanais. Um paisagismo com plantas nativas e uma curadoria sensorial composta por música exclusivamente brasileira ajudam a construir o clima de acolhimento e permanência no espaço.

Legenda – Brasilidade: na entrada da loja, a obra do artista potiguar Gabriel Fernandes transforma o carretel em peça de arte contemporânea. (Alessandro Gruetzmacher/Divulgação)

A loja também usa a sua própria história como ponto de conexão, explorando símbolos e materiais que remetem ao fazer manual e à origem da marca, que nasceu no Rio Grande do Norte. Logo na entrada, uma obra criada pelo artista potiguar Gabriel Fernandes transforma o carretel em peça de arte contemporânea, trazendo poesia ao que antes era apenas uma ferramenta de produção. O objetivo é reforçar a narrativa criativa da Riachuelo e aproximar o público de sua essência.

A cada quinze dias, o espaço se transforma, com novas roupas, layout, ritmo e energia. O portfólio prioriza projetos especiais, circularidade e colaborações que reforçam autenticidade, enquanto ativações semanais, de quinta a domingo, tornam a loja um ponto de encontro para quem gosta de experimentar novidades.

Convivência e experimentação

Circularidade: a cada quinze dias, o espaço se transforma, com novas roupas, layout, ritmo e energia (Alessandro Gruetzmacher/Divulgação)

No campo da inovação, a pop-up marca um novo momento para a Riachuelo. É a primeira loja da marca totalmente operada por self-checkout, com tecnologia RFID para agilizar a etapa final da compra. O provador inteligente, equipado com espelho interativo e ajustes de luz e som, amplia a sensação de autonomia e personalização — um recurso pensado para quem gosta de experimentar no próprio ritmo. A proposta reforça a aposta da Riachuelo em tecnologias que facilitem a jornada de compra.

Mais do que um novo endereço, o espaço funciona como um laboratório para a marca testar ideias, criar conversas e desenhar sua visão para os próximos anos.