Revolução do Churrasco: tempere a carne com gotas de óleos essenciais

Neste 30º episódio da série Revolução do Churrasco, compartilhado sempre às quintas no portal da EXAME e no IGTV da EXAME CASUAL, convidamos os apaixonados pela brasa a ousar.

É hora de seguir investindo em ações de varejo? Monte a melhor estratégia com os especialistas da EXAME Research

Que tal, além do sal convencional, inovar com óleos essenciais comestíveis? A chef Iolanda Christy, proprietária do restaurante e bufê Hashtag, ensina a usar os vidrinhos da Young Living Brasil. Cada gota é uma explosão de aroma e sabor para temperar qualquer preparo do churrasco, inclusive carnes bovina, suína, de frango e peixes.

Assista ao episódio:

Na linha de temperos, alecrim, manjericão e até pimenta-do-reino são opções para enaltecer as receitas de um jeito inédito no universo da carne.

E, aí, curtiu? Então, deixe seu comentário e compartilhe a série com os amigos. Até semana que vem!