Revolução do Churrasco: a Argentina assa carne melhor que o Brasil?

No 25º episódio da série Revolução do Churrasco, @Patymoraesnobre rebate as manifestações sobre um suposto “jeito errado de fazer churrasco” registradas nas redes sociais de Exame e Casual Exame com uma provocação: o churrasco da Argentina é melhor que o nosso? Odair Mazaroski, do @cabanaribeiraopreto, explica por que prefere os assados em brasa dos hermanos aos nossos. E brasileiros dão a sua opinião. Curtiu? Então deixe seu comentário e compartilhe a série com os amigos. Até semana que vem!